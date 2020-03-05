Голосование «Доктор года - 2020»: выбираем лучших

Скажем честно, для врачей и пациентов это настоящие событие, к тому же наш конкурс проходит уже третий раз, а значит, можно говорить о том, что он стал традиционным. Доктора благодаря народному голосованию получают признание, а для нас это повод сказать добрые слова о людях, спасающих здоровье и жизни сибиряков. Так что смело голосуйте и в этом году, пополняя список лучших. Кроме того, оставляйте свои комментарии на сайте конкурса.

Приглашаем вас, уважаемые читатели, проголосовать за лучших, по вашему мнению, докторов Новосибирской области.

Голосование продлится до 30 июня 2020 года.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА