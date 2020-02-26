Вирусолог о китайском коронавирусе: «Это лишь учения. Нас ждет новый ВИЧ, который будет передаваться по воздуху»

Коронавирус продолжает подкашивать людей. Зародившись в Китае, он теперь дотянулся своими заразными щупальцами и до Италии. Сама же Поднебесная постепенно превращается в один большой карантин.

Возможно, это – лишь тренировка перед появлением более страшной болезни. Так считает известный вирусолог из Новосибирска Александр Чепурнов, который прежде заведовал лабораторией особо опасных вирусов центра «Вектор» - того самого, где российские ученые создают прививки от смертельных болезней. Когда-то наш собеседник работал над противоядием для лихорадки Эбола. Сейчас он - ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины.

ЛЮДЯМ НАДО СТАВИТЬ ЧИПЫ

- Александр Алексеевич, в России много людей, которые совсем недавно вернулись из китайских путешествий. Проходят дни, и туристы, наконец, успокаиваются, что не успели подхватить заразу. Но хочется понимать, когда им и их окружению можно расслабиться наверняка? Когда можно быть уверенным, что вирус не засел где-то внутри, чтобы проявиться позже?

- С инкубационным периодом коронавируса все понятно. У него широкие рамки: от полутора до четырнадцати дней. Если за две недели ничего не проявилось, то с карантина человека можно отпускать. Но вот во время этого периода человек, если является носителям, он может передать возбудителя и другому. Это очень неприятный момент.

- Но вокруг нас есть прибывшие из Китая люди, которых не отправляли на карантин.

- Карантинов для всех просто не хватило бы, а других мер сегодня нет. Хотя, я думаю, лет через десять, мы подойдем к тому, что будут какие-то маркеры для людей с подозрением на наличие вируса. Маркеры для того, чтобы брать их на больший контроль. Либо чипирование.

«Вирус перескакивает сначала на животных, потом – на человека» - как новосибирские ученые создают вакцину против коронавируса. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Разве это будет этичным?

- Сейчас кажется, что нет. Но пока у человечества проходят достаточно мягкие учения. Мягкие, но важные. Эксперты давным-давно ожидают появления крайне тяжелого возбудителя, у которого будет совершенно другая летальность.

ДАЖЕ ЭБОЛА БЫЛА НЕ ТАК СТРАШНА

- Да, многие эксперты говорят о том, что и глобальное потепление может вызвать развитие новых вирусов, и сами вирусы все быстрее мутируют…

- Вот именно. Информация о том, что может появиться очень тяжелый возбудитель, витает давно. Возможно, он будет такой же смертельный как ВИЧ, но более стремительный.

- Передающийся воздушно-капельным?

- Скорее всего – да.

Все, кто выходит из дома, обязаны отметиться у комендантов. Фото: личный архив.

- Страшно даже представлять.

- На меня в свое время произвела впечатление фотография последствий заражения. На одной научной конференции докладывала итальянка и показывала слайд. Она - в биотехнологическом защитном костюме стоит в неком ангаре по щиколотку в какой-то пене, и этой пеной закрыто все пространство. И вот из пояснений докладчицы становится понятно: что я принял за пену, это мертвые птицы. Это был индюшатник, в котором погибли абсолютно все животные, когда произошла вспышка птичьего гриппа на неком производстве. Когда я работал с вирусом Эбола, у зараженных были шансы выжить, потому что на максимуме летальность составляла девяносто процентов. А здесь я увидел, как, может быть, из тысячи птиц, не выжила ни одна. И если придет подобный возбудитель человеческого профиля, а потенциал такой есть, это будет страшно, — рассказал КП-Новосибирск вирусолог.

- Так как же нам готовиться к такой угрозе?

- Сейчас и надо отнестись к коронавирусу, как к колоссальным учениям и посмотреть, что мы можем и что должны сделать. Китайцы уже продемонстрировали чудеса не только по контрою за больными, но и по строительству госпиталей... Нам в стране категорически необходимо также быстро создать несколько лабораторий, в которых можно работать с наиболее опасными возбудителями. Сейчас у нас в стране - один «Вектор», который к тому же принадлежит Роспотребнадзору, то есть не той организации, которая создана для развития науки. Нам необходимо строить такие учреждения и запускать их в работу. Всю технологию действий нужно откатывать сейчас, в спокойное время, памятуя о том, что в любой момент человечество может оказаться в очень острой ситуации.

Не зачем убивать тех, кто разносит коронавирус: вирусолог Александр Чепурнов прокомментировал события, связанные с эпидемией. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ВОЗМОЖНО, ПРИДЕТСЯ ЛЕЧИТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНО

- Возвращаясь к идее чипирования. Кого нужно будет подвергать этой процедуры в случае появления более опасного вируса?

- Вот люди приезжают из районов, где есть эта проблема, разъезжаются по домам. Тех, кто летит из Ухани, мы их везем в карантин. А остальные? Что с ними делать, если они остаются без контроля? Следить-то за ними было бы легче. Чип был бы хорошей штукой. При массовом применении - это будет и довольно дешево.

- Если переносить на реалии этого года, каждому, кто прибыл из Китая и не отправился на карантин – под кожу вводим электронику?

- Его можно не вкалывать, а, например, вклеивать в те места, где хорошо измеряется температура. Например, в область подмышки. Чипы, которые я сам ставил лет десять назад – это инъекционная процедура, неприятная. Такой шприц с большой иглой применяется. Многие не захотят. Но мышкам-то деваться некуда было. А данные с чипов снимались только тогда, когда мы подносили считыватель поближе к мышке.

Водка, действительно, защищает от коронавируса. Но не так, как вы думали. Вирусолог объясняет в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Какую информацию передавали вам такие чипы?

- Данные о температуре и номер животного. Думаю, лет через двадцать можно будет создать чипы, которые будут сигнализировать и просто о появлении в организме возбудителя. А показания температуры – хоть сейчас.

Так вот, если вводить чипы подкожно – да, могут возникнуть вопросы этического характера. Но, думаю, можно сделать что-то, наподобие наклейки.

- Думаю, многие тут же сорвут этот пластырь с чипом, или что-то иное, что им приклеят.

- Если сорвали – сразу срабатывает сигнал.

- И вот у человека чип фиксирует повышение температуры, или, в будущем, появление инфекции. Куда этот датчик передает данные? Самому больному?

- Ему - безусловно. Но также – и в центр, который должен будет оказать помощь. Такая технология - наше будущее, и не слишком отдаленное.

- А если человек откажется от этой самой помощи. Тогда – что? Принудительно?

- Принудительно, наверное, тоже. Потому что вопрос стоит слишком серьезно. Мы столкнулись с относительно мягкой инфекцией. Учения. Тяжелые, но учения.

Человечеству грозит болезнь, более опасная, чем коронавирус .

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