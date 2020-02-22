Бывший вирусолог «Вектора» - о коронавирусе: «На создание вакцины уйдет минимум пять лет, а на каком животном ее испытывать - пока не ясно»

Эпидемия, вызванная коронавирусом в Китае, судя по всему, достигла своего максимума, говорят ученые. Заболели более чем 75 тысяч человек. Коронавирус вместе с пассажирами самолетов, поездов и других видов транспорта попал более чем в 20 стран мира, но в России, к счастью, пока оказались всего двое больных, и их уже вылечили. Как защититься от коронавируса и других вирусных респираторных инфекций и почему нужно было закрыть границы с Китаем, рассказал ученый-вирусолог Сергей Нетесов, который 30 лет проработал в ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Кольцово, а также читает лекции по вирусологии в НГУ с 1994 года.

Один из ведущих российских вирусологов, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Фото: nsu.ru.

- Что нам говорит статистика о коронавирусе? Как ее могут прокомментировать ученые?

- По официальным данным, в мире умерли от коронавируса более 2 тысяч человек. Более 1920 больных скончались в провинции Хубей в Центральном Китае, где и был обнаружен очаг эпидемии коронавируса. Почти половина смертей зафиксирована в больницах провинции Хубей, где, собственно, и находится очаг эпидемии. Но более 15 тысяч человек уже излечились, и процент смертности в целом держится на сравнительно невысоком уровне - 2,2%. Для сравнения, во время эпидемии, вызванной ТОРС-коронавирусом (так называемая атипичная пневмония) в 2003 году, показатель смертности составлял 10%. Я пока не стал бы говорить о спаде эпидемии. Прирост количества заболевших в последние дни снизился, но четкого спада пока нет. Сегодняшние данные говорят о том, что кривая заболеваемости выходит на плато. Но широта прогнозов пока большая: есть наихудшие и наилучшие сценарии, а реальность где-то между ними. Все зависит от жесткости карантинов и других противоэпидемических мер в тех странах, куда попали больные; от того, как пойдет лечение в Китае; от того, станут ли смягчать карантинные меры. Даже лучшие математики не смогут просчитать, что будет дальше, потому что далеко не все параметры, от которых это зависит, известны.

«Вирус перескакивает сначала на животных, потом – на человека» - как новосибирские ученые создают вакцину против коронавируса. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Почему Китай не передает нашим ученым штамм коронавируса?

- На этот вопрос я не могу ответить. Похоже, передача штаммов вирусов между Китаем и Россией организуется на уровне министров. Должен сообщить, что во время эпидемии так называемой атипичной пневмонии в 2003 году ГНЦ «Вектор» получил два штамма вируса - из Германии и из США. Из Германии очень оперативно - меньше чем за месяц. Чтобы получить штамм, нужен официальный запрос от организации, которая будет хранить вирус и работать с ним, а также несколько документов, подтверждающих статус биологической безопасности принимающей штамм организации, разрешение на ввоз и т. д. Эта процедура двусторонняя и занимает не меньше месяца.

- СМИ писали, что российские ученые не смогли выделить штамм вируса у заболевших россиян. Поэтому у нас нет штамма нового коронавируса?

- Известно, что у людей была легкая форма заболевания да еще и на поздней стадии, а в такой ситуации выделить штамм вируса очень трудно. Есть доля везения в том, что носители коронавируса попали к нам уже на стадии выздоровления и никого не заразили, но вот штаммы вируса выделить не удалось.

Сотрудник санитарно-карантинного пункта (СКП) проводит дистанционную термометрию пассажиров в аэропорту Шереметьево

- Как происходит заражение коронавирусом?

- По известным сегодня данным, каждый активный носитель коронавируса в среднем заражает трех-четырех человек. В том числе схожее значение этого показателя было выявлено и в ходе анализа вспышки этого заболевания после научного симпозиума в Германии, куда попал зараженный человек из Китая. В период с 19 по 29 января он несколько дней ходил на заседания симпозиума и заразил как минимум двух человек. Зараженные контактировали с носителем вируса по два-три дня, а симптомы болезни начали проявляться у них через три-четыре дня после контакта. Один из участников симпозиума контактировал с членами своей семьи, и от него заразились еще два человека, просто находясь рядом с ним.

- Могут ли противовирусные препараты помочь при коронавирусе?

- В России - удивительная особенность фармрынка: первые места по продажам занимают препараты, которые нигде в мире больше не известны. Их эффективность давно уже ставится под сомнение, поскольку специалисты других стран начинают их проверять и указанные активности не подтверждаются. В нашей стране есть противовирусный препарат, который применяется при лечении больных. Его польза объективными независимыми исследованиями не доказана, но некоторые СМИ уже раздули слухи о том, что он успешно лечит заболевание, вызванное новым коронавирусом. Еще сами китайцы не провели испытания, а наш маркетинг уже бежит впереди фактов. На самом деле противовирусных препаратов специфического действия очень мало. Против гриппа - два препарата, третий сейчас на финальной стадии клинических испытаний. Они эффективны только в первые два-три дня заболевания, потому что дальше организм борется с вирусом самостоятельно и успешно его побеждает более чем в 99% случаев. Есть препараты против вируса герпеса, есть анти-ВИЧ препараты, 15 наименований в нескольких поколениях. Есть очень эффективное лечение от гепатита С. Но когда вдруг начинается эпидемия нового коронавируса - вообще не ясно, что на него может подействовать, потому что свойства ферментов этого вируса изначально неизвестны. Сейчас только наметки появились, но непонятно, как проводить доклинические испытания, поскольку животной модели для этой инфекции пока не выявлено. Но можно попробовать применить уже известные ингибиторы некоторых вирусных ферментов. Например, анти-ВИЧ препараты, которые ингибируют протеазу. Их сейчас пробуют для лечения коронавируса в Китае, но результаты пока неизвестны. В центре «Вектор» сейчас ведется разработка и производство диагностикумов. Это нужно для того, чтобы понять, въезжают ли в нашу страну зараженные люди. Тех, у кого находят коронавирус, изолируют и лечат симптоматическими препаратами. Надо сказать, что для большинства пациентов болезнь не тяжелая. Симптоматическое лечение помогает, и китайские данные доказывают это, поскольку излечиваются более 90% заболевших. Превентивных лекарств от коронавируса нет, и нет главного - вакцины. Единственная превентивная мера - это респиратор. Чтобы разработать вакцину, нужно сначала создать ее пробную версию. От кандидатной версии до вакцины проходит три - пять лет. Это время, необходимое для всесторонней проверки безопасности и эффективности на животных. И только после этого можно начинать испытания на людях. Но сначала нужно провести опыты на животных, а для этого - найти тот вид животного, который болеет так же, как человек. В отношении этого коронавируса животное соответствующего вида пока не определено.

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- Каков ваш прогноз - когда кончится карантин в Китае?

- Провинция Хубей, эпицентр вируса, закрыта. И откроется она в лучшем случае, когда последний больной выздоровеет и пройдет еще 14 дней. Потому что даже после выздоровления выделение вируса у многих людей продолжается.

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КОНКРЕТНО

Факты о коронавирусе

- Каждый носитель вируса заражает трех-четырех человек рядом

- Симптомы вируса проявляются самое раннее на третий день

- Смертность по всем странам составляет в среднем 2%

- Болезнь длится до 14 дней

- Переболевший коронавирусом может быть заразен еще до двух недель

ДОСЬЕ «КП»

Сергей Нетесов родился в 1953 году, окончил Новосибирский государственный университет в 1975 году, за 30 лет прошел путь от младшего научного сотрудника до заместителя генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», с 2007 по 2015 год занимал должность проректора по научной работе Новосибирского государственного университета, с декабря 2010 года по настоящее время является заведующим лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ. Член ученого совета ГНЦ ВБ «Вектор», член диссертационного совета Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и ФБУН «ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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