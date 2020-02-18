«Справку покажи!»: прилетевшую из Китая семиклассницу выгнали с уроков, заподозрив у нее коронавирус

13-летняя новосибирская школьница Оля (имя девочки изменено. - Прим. авт.) зимние каникулы провела на Хайнане. А когда вернулась в российскую школу, ей были не рады. Мама девочки считает, что педагоги и родители одноклассников затравили дочь. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в этой истории.

«ОДНОКЛАССНИК ПОЖАЛОВАЛСЯ СВОЕЙ МАМЕ»

- Мы прилетели с Хайнаня 17 января - тогда никаких особых предосторожностей еще не было, никаких масок и усиленного досмотра в аэропорту, - рассказала КП-Новосибирск Анна, мама девочки. - А в России в это время уже началась паника из-за коронавируса.

Дети вышли с каникул как раз в тот момент, когда информация о неизвестной заразе стала звучать из каждого угла. Одноклассники, узнав, что Оля была в Китае, начали на нее недобро коситься. К тому же девочка шмыгала носом.

- У Оли был насморк, - делится с КП-Новосибирск Анна. - Но это для нее - обычное состояние: дочка - астматик, и из-за ослабленного иммунитета постоянно цепляет простуду. Чтобы укрепить здоровье дочери, мы каждый год ездим на море - там Оле всегда становится лучше. В Китае дочка чувствовала себя отлично, а когда вернулась, подхватила простуду.

Одноклассники быстро «поставили диагноз» Оле - коронавирус. Один из мальчишек пожаловался маме: мол, есть девочка Оля, прилетела из Китая, сидит с нами в одном помещении, болеет. Родительский чат буквально взорвался от обеспокоенных сообщений.

- Чего там только не писали! Но смысл сводился к одному: зачем я больного ребенка в школу отпустила? Была настоящая истерика, - передает диалог в чате Анна. - Меня-то в это время в городе не было: уезжала в командировку. По телефону я тоже не разговаривала в тот момент - была на важной встрече, поэтому пропустила звонок классного руководителя. Дочка в это время была с бабушкой. А родительский чат я открыла только к вечеру и ужаснулась!

Анна сразу же позвонила домой - тогда и узнала, что происходило в тот день в школе.

- Дочку отвели к заучу: та ее выгнала с занятий, сказала, что без справки на уроки не допустит. Говорит: «Иди сдавай анализы в больницу». Потом до меня дозвонилась классный руководитель, отчитала, что я за ребенком не слежу, - описывает ситуацию сибирячка. - Дочка с бабушкой пошли в больницу. И там - снова скандал. Врач стал кричать, что сейчас их двоих в инфекционку отправит.

Бабушка стояла на своем: «Внучка здорова!». В итоге в поликлинике сдались. В инфекционную больницу бабушку с внучкой не отправили (что, кстати, может считаться нарушением протокола в таких случаях!), направили сдать обычный анализ крови.

Эту справку мама школьницы показала другим родителям.

«УЧИТЕЛЬНИЦА ВСЕ СДЕЛАЛА ПРАВИЛЬНО»

Две недели Оля провела дома на больничном. Врачи определили обычное ОРВИ, выдали справку. Документ Анна скинула в родительский чат, чтобы всех успокоить.

- Сейчас дочка вернулась в школу. Тот одноклассник, который рассказал о ней маме, извинился перед Олей. Сказал, что не ожидал, что все так получится. Но из-за того, что много пропустила, у Оли начались проблемы с учебой - получает двойки. И мне кажется, что педагоги специально занижают ей теперь оценки, в отместку за ту ситуацию, - переживает Анна.

Корреспонденты КП-Новосибирск дозвонились до школы, где учится девочка.

- Оля в принципе учится на два-три. Чему мама удивляется? - выразила свое недоумение директор в разговоре с КП-Новосибирск.

- А что скажете об истории, когда девочку выгнали из школы?

- Классный руководитель и завуч повели себя абсолютно правильно, проявили предусмотрительность. Школа, полная больных детей, никому не нужна! Сейчас девочка вернулась на занятия, все в порядке.

Тем временем корреспонденты КП-Новосибирск направили запрос в минздрав области, чтобы понять: должны ли были педагоги выгонять девочку? И если так, то почему ее анализы в итоге не отправили в «Вектор», а саму не поместили под карантин?

ЗВОНОК ЮРИСТУ

«Педагоги действовали относительно верно»

Вот что советует родным девочки юрист Константин Зиновьев:

- Начнем с того, что педагоги действовали относительно верно. Их задача - обеспечить безопасность всех учеников, а не только этой девочки. И то, что ее вывели с занятий, - правильно. Другой вопрос - они были обязаны сразу же известить о происходящем законного представителя ребенка и, если наблюдались симптомы какого-то заболевания, отвести ребенка в школьный медпункт. А если сотрудник медпункта увидит у ребенка какие-либо симптомы заболевания - он обязан вызвать «Скорую помощь». В данном случае девочку просто отправили домой. Хорошо, что у подростка оказалось простое ОРВИ, и с ней ничего не случилось.

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