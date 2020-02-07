От коронавируса спасет? Новосибирские ученые разработали маску, которая убивает вирусы

Новосибирские ученые разработали супертехнологичные маски, которые не просто прикрывают рот и защищают дыхательные пути, становясь естественной преградой, но и убивают вирус гриппа, а также еще некоторые бактерии. Разработкой масок занимались научные сотрудники Института химии твердого тела и механохимии СО РАН. Профессор рассказал, как маски защитят человека и спасут ли они от коронавируса.

Маски разрабатывают в Новосибирске уже больше года. Все просто: на тряпочный вкладыш наносятся частицы серебра или другие соединения. Такая маска будет обладать не только антибактериальными, но и антивирусными свойствами.

- Свойства масок проверены в центре вирусологии «Вектор». Испытания проводили на вирусах гриппа А и B, а также других различных модификациях. Проверку маски проходили в прошлом году. Вирусы не смогли выжить на этом защитном слое, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск директор института химии твердого тела и механохимии, член-корреспондент СО РАН, доктор химических наук Александр Немудрый.

Макет технологического производства. Фото: Институт ИХТТМ.

Чем маска с серебром будет отличаться от обычной? Внешне - ничем, кроме цвета из-за серого вкладыша. Однако по своему функционалу новшество отличается.

- Если обычную маску можно носить два часа, да и то она пропускает вирусы, маску с нашим вкладышем можно будет носить сутки или чуть меньше. Вирусы будут проникать, сталкиваться с серебром и погибать, - объясняет профессор.

Ученые не знают, когда смогут поставить производство масок на поток, но надеются, что Китай в связи с вспышкой коронавируса захочет приобрести чудо-средство.

- Мы ведем переговоры с китайской стороной. Надеемся и на наших предпринимателей. Хотя к нам обращаются госпитали и из Санкт-Петербурга, хотят инвестировать в наши маски, - утверждает Александр Немудрый.

Испытание коронавирусом маски еще не проходили. Новосибирские ученые ведут переговоры с «Вектором» на этот счет. Научные сотрудники пока не могут этого сделать - у них нет вируса, на котором можно провести подобные испытания.

- Сотрудники «Вектора» уверены, что маска пройдет испытание и этим вирусом тоже, - говорит ученый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения «китайским» коронавирусом

Впервые было подтверждено, что опасный вирус передается от человека к человеку. Глава экспертной комиссии Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань рассказал, что есть данные, в том числе, о заражении 14 медиков (подробнее)

«Появилась соседка. И тут мне стало по-настоящему страшно»: дневник гимнастки, у которой подозревают китайский коронавирус

Спортсменка два дня назад вернулась из Китая в Новосибирск и почувствовала себя плохо. Как на нее реагировали врачи, Полина рассказала КП-Новосибирск (подробнее).

«Меня лихорадило, даже галлюцинации были!»: в Новосибирске госпитализировали мать двоих детей с подозрением на китайский коронавирус

Неделю назад сибирячка прилетела из Вьетнама, где контактировала с китайцами (подробнее).