2020-02-04T18:53:52+03:00
Общество

Магическая дата 20.02.2020: астролог рассказал, что она принесет влюбленным

Магическая дата 20.02.2020 сулит крепкий союз - в этом уверена новосибирский астролог Елена Альмах
Никита МАНЬКО
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Свадьба в маическую дату принесет счастье.Свадьба в маическую дату принесет счастье.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Магическая дата 20. 02. 2020 для многих кажется днем, которой точо принесет удача. Так ли это на самом деле, корреспондентам КП-Новосибирск объяснили сибирские астролог и нумеролог.

ЧТО ПРИНЕСЕТ СВАДЬБА 20.02.2020?

Общая энергетика дня способствует созданию семейного гнезда и планированию рождения ребенка. Четверг считается днем Юпитера — планеты Большого Счастья. Нумеролог утверждает, что сильная комбинация чисел 2-8 - прекрасный зачин на дальнейшее создание большой семьи в большом доме.

— Заключившие брак в этот день должны четко осознавать — дата сильная! Перевитая Луна обязывает жить в супружестве по принципам диалога, верности, доверия, компромисса и взаимопонимания. Как мы говорим — «по высшим вибрациям». Основной вашей ценностью должен стать партнер, а центром в семье становится женщина. Это не про матриархат, а про почитание и уважение. Сатурн «накажет» того, кто допустит в браке неверность, ложь, единоличные важные решения и тиранию по отношению детям и супругам, — рассказала ведический нумеролог Юлия Думрауф.

Произнося тосты в честь молодоженов 20 февраля 2020 года, делайте акцент на пожелание скорейших родов и построение дома - так советует нумеролог.

Астролог Елена Альмах поддержала коллегу — 27-й день Луны благоприятен для заключения гармоничных, прочных и финансово-стабильных браков. Особенно актуален этот день для зрелых, умудренных жизненным опытом людей без иллюзий. Но сама свадьба должна быть скромной, спокойной И поменьше крутитесь перед зеркалом, советуют звезды.

— Удачным будет брак для Раков, Рыб, Козерогов и Скорпионов. Это стратегический союз людей, которые имеют одну профессиональную или иную цель, горят одной идеей, понимают друг друга с полуслова — союз двух борцов. Самое важное — духовное единство, чем крепче будет ваш род, тем больших успехов вы сможете достичь в социуме. Выбирайте: либо вы боретесь с внешними обстоятельствами, либо между собой, — говорит Елена Альмах.

Астролог рассчитала особенно удачное время в Новосибирске и области на 20 февраля: это время с 10:40 до 11:00 и с 14:00 до 15:20.

ЧТО ЖДЕТ РОЖДЕННЫХ 20.02.2020?

Двойки, многократно повторяющиеся, имеют максимальное влияние для тех, кто в этот день родится. Нумерологи связывают такое сочетание с астрологией, для них это «перевитая планета» — максимально выраженная, доминирующая вибрация со стороны одного из космических тел.

— Новорожденный будет иметь тройное обвитие Чандры (Луны), что позволит формировать его гиперчувствительность, психологизм, семейственность, ценность партнерства, дома, родителей, детей. Однако, такая комбинация повторяющихся двоек даст излишнюю чувствительность, обидчивость, сомнения, мнительность, перепады настроения, очень тонкую душевную организацию. Ваш ребенок — почти без кожи. Будьте максимально трепетны, учите с малолетства любви на своем примере. Сформируйте пространство психологической безопасности. Иначе, неврозы обеспечены, — уверена нумеролог.

При грамотном воспитании, заботе и любви в полной семье рожденный 20 февраля вырастет настоящим хозяином своего очага. Такой человек будет очень добрым, уважающим свой род и Родину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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