В Новосибирске сняли с самолета девочку с подозрением на коронавирус после отдыха в Китае

Трехлетнюю девочку отправили в инфекционную больницу 30 января как только сняли с самолета. Ребенок летел с родителями из Саньи, семья отдыхала на острове Хайнань. Девочке стало плохо в самолете, резко поднялась температура до 37,7 градусов. Пассажирам, прибывающим из Китая, сейчас уделяется особое внимание, чтобы не допустить проникновения вируса через границу. Поэтому ребенка сразу отправили в специально оборудованный бокс. Девочку увезли врачи в специальных масках, некоторые специалисты были даже в защитных скафандрах. Эти кадры появились в сети, видео с моментом госпитализации опубликовали «Вести Новосибирск».

На совещание в региональном Роспотребнадзоре сообщили, что контроль провели в отношении всех пассажиров, температура была повышена только у одного человека — трехлетней девочки.

— Комплекс противоэпидемических мероприятий проведен, обследованы контактные лица. Ребенок был госпитализирован в инфекционную больницу. Биоматериалы доставлены в научный центр «Вектор» для анализов, — поделилась информацией замглавы управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.

Члены экипажи и пассажиры данного рейса также сдали анализы для исследования. В целом же рейсам из Китая теперь уделают особое внимание. За последние время было обследовано более 9 тысяч пассажиров. 33 человека отказались сдать биоматерилы на обследование, большинство из них торопились на следующий рейс во время пересадки. Другие не объяснили причин.

Источники КП-Новосибирск еще утром 31 января неофициально сообщили, что по поводу анализов трехлетней госпитализированной девочки беспокоится не стоит. Официальные данные о том, что анализы по короновирусу у ребенка отрицательные, стали известны сегодня около трех часов дня.

Появилось эксклюзивное видео госпитализации сибирячки с подозрением на коронавирус.

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