2020-01-18T10:41:50+03:00
Происшествия

«Как полыхнуло, потом хлопок»: в самолёте, летевшем во Вьетнам, загорелся двигатель

В это время на борту было 180 пассажиров, большая часть из них – семьи с детьми: всех экстренно эвакуировали
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Пассажиры сняли пожар в двигателе. Фото: стоп-кадр.Пассажиры сняли пожар в двигателе. Фото: стоп-кадр.
Изменить размер текста:

В новосибирском аэропорту «Толмачево» в субботу, 18 января, произошло ЧП. В 00.05 местного времени у самолета рейса «Новосибирск-Камрань» авиакомпании «S7» загорелся двигатель. В это время на борту было 180 туристов, большая часть из них – семьи с детьми.

По словам очевидцев, они готовились ко взлету. Экипаж в течение часа пытался завести самолет, но в какой-то момент вспыхнул один из двигателей. Изнутри вырвалось пламя, а после прозвучал громкий хлопок. Сергей Чаптыков сидел ближе всех к двигателю. Все произошло на его глазах. Он снял на видео, как горит двигатель.

- Это уже тушился, похоже, сначала пыхнул громко, - комментирует мужчина.

К борту тут же приехали пожарные. Но огонь потушила противопожарная система самолета.

О самом инциденте, и что происходило дальше, КП-Новосибирск рассказал пассажир Евгений Галдасов.

— Сели в самолет, долго не могли взлететь, потом вроде как был хлопок и пожарные машины. Но они не стали подъезжать, так как система пожаротушение самолета сама справилась. После этого самолет отбуксировали обратно к выходам в аэропорт и попросили всех выйти с багажом, — рассказал КП-Новосибирск пассажир Евгений Галдасов. — Сначала вылет перенесли на 2-20, но в итоге пришло оповещение о переносе на 12-00. После этого за нами приехал автобус, и нас увезли в отель. Мы поспали часа 4,за нами снова вернулся автобус и вот мы снова в аэропорту. Какой-то прям эвакуации экстренной в самолете не было, все спокойно сидели и ждали чем все закончится.

В Новосибирске у самолёта загорелся двигатель.

По словам Алексея паники не было, в большей степени люди были недовольны тем, что потеряли целые сутки от своего отпуска. А еще выдалась бессонная ночь, все устали.

Спустя 12 часов туристам предоставили другой самолет, и они благополучно улетели на отдых. В аэропорту Камрани также застряли туристы, они ждут борт, который сейчас летит из Новосибирска.

О том, каким образом возместят ущерб, авиакомпания пока не пояснила. По факту инцидента Западно-Сибирское следственное управление на транспорте проводит проверку, которая установит, как до полета допустили неисправный самолет.

- В Новосибирске при попытке запуска силовой установки самолета А320N рейса SBI 5783 Толмачево-Камрань произошло воспламенение скопившегося авиационного топлива в выхлопной системе данной установки, после чего сработали датчики превышения температуры выхлопных газов. Согласно инструкции экипажем приведена в действие система пожаротушения силовой установки.

Появилось видео пожара в двигателе самолета «Новосибирск-Камрань».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео пожара в двигателе самолета «Новосибирск-Камрань»

Борт с пассажирами в салоне готовился к взлету из аэропорта «Толмачево» (подробнее).

«Не могли взлететь, потом — хлопок»: в самолете, летевшем во Вьетнам, загорелся двигатель.

На борту было 180 пассажиров.(подробнее).

«Выехали на взлетную»: пассажиры самолета, в котором загорелся двигатель, улетели во Вьетнам.

Им пришлось прождать новый борт 12 часов. (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Появилось видео пожара в двигателе самолета «Новосибирск-Камрань»
«Выехали на взлетную»: пассажиры самолета, в котором загорелся двигатель, улетели во Вьетнам
«Не могли взлететь, потом — хлопок»: в самолёте, летевшем во Вьетнам, загорелся двигатель
«Дети ноют, я вспотела»: многодетная сибирячка пыталась сесть на самолет, который летит через месяц
«Это же не тапочек»: хозяева съехали со съемной квартиры и оставили там далматинца
Перекрыл две полосы: автобус развернуло поперек моста в Новосибирске
Новосибирская пенсионерка оказалась хозяйкой борделей: в секс-бизнес она втянула мужа и сына
Сервис каршеринга обвинил новосибирца в ДТП, которое он не совершал
В Новосибирске иномарка сбила школьника: у мальчика сломан позвоночник
«Видимость нулевая. Страшно!»: в массовом ДТП под Новосибирском погиб мужчина
По списку они есть, в палате нет: медик заработала полтора миллиона рублей на несуществующих пациентах
«Она смеялась, а он умирал»: сибирячка думала, что снимает забавного хомячка, а он просил помощи
Суд отменил суровый вердикт кондуктору за прикосновение к пассажирке-школьнице
Блогерша ради лайков побрила ноги своему сыну
Погода на Крещение 2020 в Новосибирске: синоптики рассказали, чего ждать сибирякам
Людей эвакуировали: в кафе «Берлога» экстренно выехали пожарные
«Возможны нештатные ситуации»: в Новосибирске отменяют междугородние автобусы
Грузовик загорелся, а легковушка - всмятку: новосибирцы погибли в жутком ДТП с КАМАЗом
Новосибирец умер на глазах у школьников
Там же ничего не видно: как в метель работают новосибирский автовокзал и аэропорт
Бабушку, которая пыталась покончить с собой, спасли врачи «Скорой помощи»
Стала известна причина гибели 9-летней девочки, чью маму нашли под окнами высотки
Блогера-провокатора жестоко избили на глазах девушки в Новосибирске
Сотрудник уголовного розыска умер после совещания в Чулымском МВД
«Она вся переломана»: под Новосибирском две женщины попали в страшную аварию
«Аттракцион, леденящий душу»: новосибирцев напугали огромные сосульки на бизнес-центре
«Мешки с мусором складываем в гараже»: жители Искитима пожаловались на переполненные баки
«Насилия не было»: следователи рассказали о состоянии найденной в подвале школьницы