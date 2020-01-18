«Как полыхнуло, потом хлопок»: в самолёте, летевшем во Вьетнам, загорелся двигатель

В новосибирском аэропорту «Толмачево» в субботу, 18 января, произошло ЧП. В 00.05 местного времени у самолета рейса «Новосибирск-Камрань» авиакомпании «S7» загорелся двигатель. В это время на борту было 180 туристов, большая часть из них – семьи с детьми.

По словам очевидцев, они готовились ко взлету. Экипаж в течение часа пытался завести самолет, но в какой-то момент вспыхнул один из двигателей. Изнутри вырвалось пламя, а после прозвучал громкий хлопок. Сергей Чаптыков сидел ближе всех к двигателю. Все произошло на его глазах. Он снял на видео, как горит двигатель.

- Это уже тушился, похоже, сначала пыхнул громко, - комментирует мужчина.

К борту тут же приехали пожарные. Но огонь потушила противопожарная система самолета.

О самом инциденте, и что происходило дальше, КП-Новосибирск рассказал пассажир Евгений Галдасов.

— Сели в самолет, долго не могли взлететь, потом вроде как был хлопок и пожарные машины. Но они не стали подъезжать, так как система пожаротушение самолета сама справилась. После этого самолет отбуксировали обратно к выходам в аэропорт и попросили всех выйти с багажом, — рассказал КП-Новосибирск пассажир Евгений Галдасов. — Сначала вылет перенесли на 2-20, но в итоге пришло оповещение о переносе на 12-00. После этого за нами приехал автобус, и нас увезли в отель. Мы поспали часа 4,за нами снова вернулся автобус и вот мы снова в аэропорту. Какой-то прям эвакуации экстренной в самолете не было, все спокойно сидели и ждали чем все закончится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/755373" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске у самолёта загорелся двигатель.

По словам Алексея паники не было, в большей степени люди были недовольны тем, что потеряли целые сутки от своего отпуска. А еще выдалась бессонная ночь, все устали.

Спустя 12 часов туристам предоставили другой самолет, и они благополучно улетели на отдых. В аэропорту Камрани также застряли туристы, они ждут борт, который сейчас летит из Новосибирска.

О том, каким образом возместят ущерб, авиакомпания пока не пояснила. По факту инцидента Западно-Сибирское следственное управление на транспорте проводит проверку, которая установит, как до полета допустили неисправный самолет.

- В Новосибирске при попытке запуска силовой установки самолета А320N рейса SBI 5783 Толмачево-Камрань произошло воспламенение скопившегося авиационного топлива в выхлопной системе данной установки, после чего сработали датчики превышения температуры выхлопных газов. Согласно инструкции экипажем приведена в действие система пожаротушения силовой установки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/755371" frameborder="0"></iframe> Появилось видео пожара в двигателе самолета «Новосибирск-Камрань».

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