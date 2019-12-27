«Если бы брат знал, что наделал»: новосибирца оправдали по обвинению в самоубийстве брата

Новосибирец Александр Филлипов в 21 год пережил смерть родного брата и вскоре оказался под следствием - его посчитали виновным в убийстве родного человека. Сперва суд оправдал его, затем отменил приговор и снова осудил - спустя пять лет судебных тяжб и заключения Александр смог добиться справедливости. Герой десятков репортажей в СМИ и телефильма на федеральном ТВ рассказал КП-Новосибирск, какова свобода на вкус.

«ПЯТЬ ЛЕТ НЕВИНОВЕН»

Трагедия произошла 28 апреля 2014 года: Александр обнаружил в съемной квартире тело младшего брата - 20-летнего Леонида. Саша вызвал полицию, прибывший наряд увидел бездыханное тело юноши на полу. Как позже утверждали следователи, у того был сломан нос, на руке - точки от уколов, в животе - ножевая рана. Следствию так и не удалось выяснить, что именно произошло в комнате, но под подозрение сразу попал старший брат Александр. Молодой человек заявил, что никого постороннего в квартире не видел и сам отдал следователям найденный в комнате окровавленный нож.

Следователи решили, что именно Александр убил Леонида, и предъявили молодому человеку обвинение. Тот отказался признавать вину - и первый процесс в Ленинском районом суде закончился оправдательным приговором. Вскоре областная прокуратура обжаловала это решение и убедила Новосибирский областной суд, что Александр виновен в убийстве брата.

Молодого человека вновь заключили под стражу, адвокат Ольга Ковалева взялась защищать его в суде. Путь шел через Верховный суд РФ - он вынес другое решение, оправдав Александра. Вслед за решением вышестоящей инстанции Ленинский районный суд во второй раз оправдал Александра, признав смерть 20-летнего Леонида самоубийством.

- Сегодня Александр Филлипов был оправдан Ленинским районным судом. Более пяти лет уголовное дело находилось в производстве, и мы наконец добились оправдательного приговора. Судья установил, что это было самоубийство, и в данной истории нет состава преступления. Благодаря повторной экспертизе удалось доказать, что смерть потерпевшего наступила в результате передозировки препарата «Лидокаин», который был введен потерпевшим самому себе. Если в течение 10 дней приговор не будет опротестован, то мой подзащитный имеет право на реабилитацию и мы наконец-то поставим точку в этой истории, - прокомментировала адвокат Ольга Ковалева.

Друзья Леонида по вузу даже не подозревали, что у него есть суицидальные наклонности. Фото: личный архив.

«ОН ВЗРОСЛЫЙ ПАРЕНЬ, Я НЕ ЛЕЗ К НЕМУ В ДУШУ»

Александр признался, что переполнен эмоциями: более года ему пришлось провести в СИЗО и еще пять тревожных лет в ожидании справедливого приговора. Тяжелый удар судьбы - самоубийство брата - оказался вдвойне разрушительным после обвинения в якобы убийстве Леонида.

- Это было на порядок тяжелее - пережить все сразу. Происходит одна трагедия - умирает близкий человек; происходит вторая - тебя обвиняют в том, что якобы ты в этом виновен, - рассказывает КП-Новосибирск Александр Филиппов.

ОТЕЦ ПОГИБ, КОГДА ИСКАЛ ЛЕОНИДА

Два брата росли вместе в крошечном городке Иркутской области, окончили школу, а затем мать отправила парней в Новосибирск - учиться, устраивать свою жизнь. Саша на два года старше, поэтому первым поступил в НГТУ. Но вскоре его отчислили, и он попал в армию. Вернулся - и поселился в студии, которую купили братьям родители. Студент Леня просиживал за компьютерными игрушками, старший предпочитал гонять во дворе в футбол. Парни особо не общались, и пока старший думал восстановиться в вузе, младший скатывался к отчислению.

- На самом деле я убежден, что если бы Леня хоть на секунду мог представить какие-то последствия, которые могли произойти после его смерти, то он никогда в жизни бы этого не сделал. Мне очень жаль, что я не оказывал должного внимания брату. Думал, что мы уже выросли. Думал, что мы взрослые - зачем лезть друг другу в душу, - признался КП-Новосибирск Александр Филиппов.

Друзья Леонида по вузу даже не подозревали, что у него есть суицидальные наклонности. Однако родственники подтверждали, что у парня был серьезный комплекс вины.

- Леня еще в первом классе пытался покончить с собой. А в 2010 году он ушел из дома. Отец-парапланерист искал его и разбился. Леня-то потом нашелся, но от комплекса вины избавиться не смог, - говорила Татьяна Филиппова. - Я до сих пор его люблю. И Леню люблю, и Сашу… И когда судья вынес оправдательный приговор, я думала: конец моим мучениям. А теперь - все заново.

Александра суд снова оправдал.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«ОТ БРАТА ДОСТАЛИСЬ ДОЛГИ»

Молодой человек вспоминает: общественная поддержка и внимание СМИ помогали бороться за свободу. Журналисты приезжали к нему в колонию, пришли и на последний суд. Как признался Александр, без этого было бы сложнее - пять лет назад в отделе полиции откровенно заставляли писать явку с повинной, угрожали посадить подозреваемого. Потом молодому человеку пришлось проходить полиграф, но прибор не показал никакого результата из-за сильного стресса.

После оправдания парень сразу заявил, что не готов пока судиться с системой за потраченное время и здоровье.

- Дело в том, что все остается на совести каждого человека, который делает тот или иной выбор в жизни. Я думаю, нужно спросить у самих следователей и прокуроров, что они думают по поводу справедливости приговора. Я не задумываюсь о компенсации и уверен, что невозможно финансово оценить все, что произошло, да и не нужно на самом деле. Но в целом от брата достались определенные обязательства, долги, которые надо закрыть, - сообщил Александр Филлипов.

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