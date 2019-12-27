2019-12-27T19:50:12+03:00
Общество

«Если бы брат знал, что наделал»: новосибирца оправдали по обвинению в самоубийстве брата

Сибиряк пять лет доказывал невиновность в смерти родного человека, а теперь должен будет выплачивать его долги
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Братья жили в одной квартире. Фото: личный архив.Братья жили в одной квартире. Фото: личный архив.
Изменить размер текста:

Новосибирец Александр Филлипов в 21 год пережил смерть родного брата и вскоре оказался под следствием - его посчитали виновным в убийстве родного человека. Сперва суд оправдал его, затем отменил приговор и снова осудил - спустя пять лет судебных тяжб и заключения Александр смог добиться справедливости. Герой десятков репортажей в СМИ и телефильма на федеральном ТВ рассказал КП-Новосибирск, какова свобода на вкус.

«ПЯТЬ ЛЕТ НЕВИНОВЕН»

Трагедия произошла 28 апреля 2014 года: Александр обнаружил в съемной квартире тело младшего брата - 20-летнего Леонида. Саша вызвал полицию, прибывший наряд увидел бездыханное тело юноши на полу. Как позже утверждали следователи, у того был сломан нос, на руке - точки от уколов, в животе - ножевая рана. Следствию так и не удалось выяснить, что именно произошло в комнате, но под подозрение сразу попал старший брат Александр. Молодой человек заявил, что никого постороннего в квартире не видел и сам отдал следователям найденный в комнате окровавленный нож.

Следователи решили, что именно Александр убил Леонида, и предъявили молодому человеку обвинение. Тот отказался признавать вину - и первый процесс в Ленинском районом суде закончился оправдательным приговором. Вскоре областная прокуратура обжаловала это решение и убедила Новосибирский областной суд, что Александр виновен в убийстве брата.

Молодого человека вновь заключили под стражу, адвокат Ольга Ковалева взялась защищать его в суде. Путь шел через Верховный суд РФ - он вынес другое решение, оправдав Александра. Вслед за решением вышестоящей инстанции Ленинский районный суд во второй раз оправдал Александра, признав смерть 20-летнего Леонида самоубийством.

- Сегодня Александр Филлипов был оправдан Ленинским районным судом. Более пяти лет уголовное дело находилось в производстве, и мы наконец добились оправдательного приговора. Судья установил, что это было самоубийство, и в данной истории нет состава преступления. Благодаря повторной экспертизе удалось доказать, что смерть потерпевшего наступила в результате передозировки препарата «Лидокаин», который был введен потерпевшим самому себе. Если в течение 10 дней приговор не будет опротестован, то мой подзащитный имеет право на реабилитацию и мы наконец-то поставим точку в этой истории, - прокомментировала адвокат Ольга Ковалева.

Друзья Леонида по вузу даже не подозревали, что у него есть суицидальные наклонности. Фото: личный архив.

Друзья Леонида по вузу даже не подозревали, что у него есть суицидальные наклонности. Фото: личный архив.

«ОН ВЗРОСЛЫЙ ПАРЕНЬ, Я НЕ ЛЕЗ К НЕМУ В ДУШУ»

Александр признался, что переполнен эмоциями: более года ему пришлось провести в СИЗО и еще пять тревожных лет в ожидании справедливого приговора. Тяжелый удар судьбы - самоубийство брата - оказался вдвойне разрушительным после обвинения в якобы убийстве Леонида.

- Это было на порядок тяжелее - пережить все сразу. Происходит одна трагедия - умирает близкий человек; происходит вторая - тебя обвиняют в том, что якобы ты в этом виновен, - рассказывает КП-Новосибирск Александр Филиппов.

ОТЕЦ ПОГИБ, КОГДА ИСКАЛ ЛЕОНИДА

Два брата росли вместе в крошечном городке Иркутской области, окончили школу, а затем мать отправила парней в Новосибирск - учиться, устраивать свою жизнь. Саша на два года старше, поэтому первым поступил в НГТУ. Но вскоре его отчислили, и он попал в армию. Вернулся - и поселился в студии, которую купили братьям родители. Студент Леня просиживал за компьютерными игрушками, старший предпочитал гонять во дворе в футбол. Парни особо не общались, и пока старший думал восстановиться в вузе, младший скатывался к отчислению.

- На самом деле я убежден, что если бы Леня хоть на секунду мог представить какие-то последствия, которые могли произойти после его смерти, то он никогда в жизни бы этого не сделал. Мне очень жаль, что я не оказывал должного внимания брату. Думал, что мы уже выросли. Думал, что мы взрослые - зачем лезть друг другу в душу, - признался КП-Новосибирск Александр Филиппов.

Друзья Леонида по вузу даже не подозревали, что у него есть суицидальные наклонности. Однако родственники подтверждали, что у парня был серьезный комплекс вины.

- Леня еще в первом классе пытался покончить с собой. А в 2010 году он ушел из дома. Отец-парапланерист искал его и разбился. Леня-то потом нашелся, но от комплекса вины избавиться не смог, - говорила Татьяна Филиппова. - Я до сих пор его люблю. И Леню люблю, и Сашу… И когда судья вынес оправдательный приговор, я думала: конец моим мучениям. А теперь - все заново.

Александра суд снова оправдал. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Александра суд снова оправдал.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«ОТ БРАТА ДОСТАЛИСЬ ДОЛГИ»

Молодой человек вспоминает: общественная поддержка и внимание СМИ помогали бороться за свободу. Журналисты приезжали к нему в колонию, пришли и на последний суд. Как признался Александр, без этого было бы сложнее - пять лет назад в отделе полиции откровенно заставляли писать явку с повинной, угрожали посадить подозреваемого. Потом молодому человеку пришлось проходить полиграф, но прибор не показал никакого результата из-за сильного стресса.

После оправдания парень сразу заявил, что не готов пока судиться с системой за потраченное время и здоровье.

- Дело в том, что все остается на совести каждого человека, который делает тот или иной выбор в жизни. Я думаю, нужно спросить у самих следователей и прокуроров, что они думают по поводу справедливости приговора. Я не задумываюсь о компенсации и уверен, что невозможно финансово оценить все, что произошло, да и не нужно на самом деле. Но в целом от брата достались определенные обязательства, долги, которые надо закрыть, - сообщил Александр Филлипов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выясняя причину смерти студента, судьи разошлись во мнениях: то ли убийство, то ли суицид

О смерти молодого новосибирца сообщил его брат. Его же и обвинили в преступлении (подробнее).

Ошибочка вышла: суд отменил приговор новосибирцу, который отсидел два года за убийство брата

Следствие и суд годами пытались разгадать: был ли парень убит, или сам наложил на себя руки. Приговор менялся несколько раз, а брат погибшего успел побывать в колонии (подробнее).

Новосибирца обвиняют в инсценировке самоубийства родного брата

Хотя несколько месяцев назад судьи оправдали молодого человека и отпустили на волю (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я сказал - выходи»: кондуктор высадил четвероклассницу в лесу рядом с дальнобойщиками из-за забытой справки
В Новосибирске 10-летняя девочка забыла дома бумажку, подтверждающую, что она школьница. Ребенка выгнали из салона на пустырь, несмотря на темень за окном
Гепрокуратура не утвердила обвинение против сестер Хачатурян, но СК пытается обжаловал это решение
По данным источника «КП» в следственных органах замгенпрокурора отказался утверждать обвинительное заключение, отправив его обратно в СК на доследование [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
«Все усы коту обрезала»: ветеринара обвинили в издевательствах над животными
«Плохой подарок на Новый год»: иномарка загорелась на левом берегу в Новосибирске
В холода новосибирских водителей напоят на трассе чаем
«Зачем выкидывать на улицу людей»: сибиряк ужаснулся тем, как нетрезвого мужчину выгнали из автобуса
Возможна потеря памяти: в Новосибирске ищут пенсионерку в норковой шубе
Банду, грабившую компьютерные клубы с игрушечными пистолетами, отдали под суд
Как порадовать Мышиного короля, или В чем встретить грядущий Новый год
Танцуют все: в Новосибирске прошел «Первый зимний» флешмоб
«Мы знаем путь к выздоровлению короче, быстрее, эффективнее»
Вандалы срезали верхушку елки около районной администрации
Кто приходит на помощь алкоголикам и наркозависимым людям, когда от них отворачиваются даже родственники?
«Убийство», за которое новосибирец отсидел 2 года, оказалось суицидом
Бесплатный проезд в Новосибирске: где школьникам не придется платить в Новый год
Рождество 2020 в Новосибирске: дети могут поучаствовать в конкурсе рисунков
Гало в предновогоднем Новосибирске: смотрим красивые фото и радуемся морозу
«Не повезло с утра»: автомобиль перевернулся на крышу в Новосибирске
Сильно хотелось кушать: сибирячка ради булочки приставила к горлу нож
«Сногсшибательно танцуешь лицом»: мимика звезды тверка позабавила соцсети