2019-12-04T18:35:13+03:00
Звезды

Фанат группы «Ленинград» отсудил 6 тысяч рублей за мат в песнях Шнура

Новосибирец заявил в суде, что остался недоволен увиденным на сцене - он не ожидал, что Сергей Шнуров будет так много ругаться
Виктория МИНАЕВА
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Сергей Шнуров разочаровал новосибирского фаната. И суд вернул поклоннику не только деньги за билет, но и за моральные страдания. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ.Сергей Шнуров разочаровал новосибирского фаната. И суд вернул поклоннику не только деньги за билет, но и за моральные страдания. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ.
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В Новосибирске Калининский районный суд поддержал недовольного зрителя концерта Сергея Шнурова. Фанат Евгений Гуляев остался разочарован осенним выступлением группы «Ленинград» в ЛДС «Сибирь». Евгений - парень простой и стеснительный, «обычный работяга» - описывает его юрист. Но культурный шок оказался сильнее стеснений - фанат предъявил иск.

- С прессой Евгений общаться не будет, он человек непубличный, - рассказал КП-Новосибирск юрист Георгий Солдатов, который представлял интересы новосибирца в суде. - Действительно, мой подзащитный был любителем группы «Ленинград», видел Шнурова по радио и телевидению. Поэтому, когда группа приехала в Новосибирск, купил билет и пошел на концерт. Но на концерте исполнялись песни с ненормативной лексикой.

Конечно, сложно представить, чего зритель ожидал от Шнура. Псалмы? Сонеты Шекспира? Фанаты знают, что от текстов «Ленинграда» у любого прораба уши трубочкой свернутся. Возможно, парень знал только те песни своего фаворита, что сумели просочиться на федеральные каналы, с цензурой…

- Евгений записал на видео пару песен с ругательствами и пожаловался на это в координационный совет по защите общественной нравственности, - добавляет Солдатов.

Совет, куда обратился разочарованный зритель, давно борется с нецензурным творчеством Шнурова. Там скооперировались с движением других православных активистов «Сорок сороков» и наняли парню юриста. Тот пришел в суд с вещдоками - билетом за 2,5 тысячи рублей на концерт «Ленинграда» и снятыми видео, где Шнуров ругается по матушке.

- Мы требовали в качестве моральной компенсации 300 тысяч рублей: 100 тысяч - с Шнурова, 100 тысяч - с ЛДС как с площадки и еще столько же - с организатора, ООО «Дракон и Феникс», - перечисляет юрист. - Но взыскали только с организатора, причем в 50 раз меньше заявленной суммы.

Суд решил, что расходы должен понести именно организатор концерта - фирма «Дракон и Феникс»: вернуть деньги за билет недовольному зрителю, а также выплатить 2 тысячи рублей в качестве морального вреда и заплатить штраф за мат звезды - 2225 рублей. Итого фанат получит 6725 рублей.

- Мы планируем обжаловать сумму. На наш взгляд, суд зря исключил из ответчика Шнурова. Их аргумент: Сергей Шнуров участвовал в концерте не как физическое лицо, а как предприниматель. Мы попытались уточнить исковые требования, привлечь ИП Шнуров к ответственности, но нам не дали это сделать, - говорит Солдатов.

Кстати, сам Шнуров тоже предпочитает выяснять отношения с православными активистами в юридическом поле.

- У меня есть знакомые епископы, -дцать их даже. Я с ними приятельствую, дружу. Спорами это назвать нельзя. А с активистами я предпочитаю общаться с помощью своих юристов. Если активист, то рифмуется - «юрист». У меня есть бригада юристов очень мощных, - говорил ранее в интервью Сергей Шнуров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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