2019-06-10T15:11:46+03:00
Звезды

«Сакральное с вульгарным» - православные активисты написали заявление на группу «Ленинград» и просят возбудить уголовное дело

Новый клип Сергея Шнурова под названием «i $uss» возмутил общественников. Они увидели в ролике преступление и написали обращение в Следственный комитет
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В новом клипе Сергея Шнурова звучат слова про ИисусаВ новом клипе Сергея Шнурова звучат слова про Иисуса
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Новосибирские православные активисты пожаловались в Следственный комитет на Сергея Шнурова. Повод: новый клип «i $uss». «Ты как Иисус» - поется в припеве, а в кадре – человек в образе Христа и море специфических сцен. Активисты сами описали их содержание в своем письме силовикам

«В названии видеоклипа употребляется имя, созвучное с именем Иисуса: используется религиозно почитаемый верующими узнаваемый образ Иисуса Христа. Есть пародия на богослужение – на речитатив, который при нем используется. Все это соединяется с туалетными сценами, со сценой рвоты, сценой употребления наркотиков. То есть сакральное намеренно соединено с вульгарным, пошлым, отвратительным. Публичная демонстрация указанного видеоклипа направлена на уничижительное издевательство над верующим христианами», - написали авторы в своем заявлении.

Адресат: Следственное управление СКР по Новосибирской области. Подпись: Новосибирский Координационный Совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей.

«У меня есть бригада юристов очень мощных» - Сергей Шнуров об отношении к православным активистам. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Общественники считают, что клип нарушает уголовный кодекс. Просят возбудить дело по части 1 статьи 148 «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

- Помимо обращение в Следственный комитет мы в ближайшее время готовим обращение в прокуратуру области о проведении проверки видеоклипа с целью признания его содержания запрещенным для распространения на территории России и блокировки его Роскомнадзором, - прокомментировал Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Иван Квасницкий, один из инициаторов заявления.

Жалуются активисты и на новосибирские власти. Считают, что те напрасно позволяют Шнурову выступления на крупнейшей площадке города.

- Зная, что из года в год на концертах группы «Ленинград» нарушается законодательство о государственном языке, закрывают глаза на использование государственной площадки — ЛДС «Сибирь» — для противоправной деятельности, - возмущается Квасницкий.

Общественники подготовили заявление в Следственный комитет.

Общественники подготовили заявление в Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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