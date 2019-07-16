2019-07-16T12:54:46+03:00
Звезды

«Сквернословие и пошлость являются брендом» - православные активисты просят не пускать «Ленинград» в ЛДС

Общественники подготовили открытое письмо главе Новосибирской области. В нем они выступают против концерта Сергея Шнурова
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Православные активисты хотят оставить Шнурова без концертной площадки.Православные активисты хотят оставить Шнурова без концертной площадки.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Православные активисты объявили очередной бой группировке «Ленинград». Они хотят лишить Сергея Шнурова площадки для концерта в Новосибирске.

Шоу запланировано на 23 октября в Ледовом дворце спорта, организаторы прогнозируют аншлаг. Общественники хотят помешать. Новосибирский Совет в защиту нравственности и культуры написал губернатору Андрею Травникову открытое письмо.

«У нас вызывает глубокую озабоченность тот факт, что сквернословие и пошлость, которые являются брендом скандальной группировки, ежегодно оказывают свое губительное воздействие на молодежь города и области», - пишут авторы.

«Шнуров делал замечания людям, которые ругаются матом» - радиослушатель рассказал неожиданную историю про лидера «Ленинграда». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Активисты понимают, что билеты на концерт – это налоговые поступления в бюджет. Но их гнев от этого не становится меньше.

«Никакими коммерческими выгодами нельзя оправдать фактическую поддержку группы, пропагандирующей сквернословие, потребление алкоголя и вседозволенность, в то время, когда в стране от употребления алкоголя и наркотиков ежегодно умирают сотни тысяч наших граждан», - считают общественники.

Будь их воля – они бы, вообще, запретили концерты «Ленинграда». Но порадуются и более скромным победам.

- Законы Российской Федерации должны действовать хотя бы на территории государственной площадки, – сказал в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Иван Квасницкий, который готовил письмо.

Он напомнил, что некоторые успехи в борьбе против мата у него и его союзников уже были.

- В суде два раз признавали неправоту организаторов. Мизерный штраф – 40 тысяч рублей, но сам факт признания неправоты организаторов, считаю положительным моментом,- говорит активист.

«У меня есть бригада юристов очень мощных» - Сергей Шнуров об отношении к православным активистам. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Напомним, что в июне он же подписывался под другим письмом, посвященным Шнурову. Там речь шла о новом клипе с персонажем, напоминающим Христа. Ответа от Следственного комитета, которому было адресовано послание, Квасницкий пока не получил.

В новом клипе Сергея Шнурова звучат слова про Иисуса.

В новом клипе Сергея Шнурова звучат слова про Иисуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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