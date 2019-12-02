2019-12-02T18:47:27+03:00
Общество

«Мы никакие не АУЕ! Просто гуляли толпой»: подростки в масках, которых разогнала полиция, ответили на критику

В Новосибирске возле ДК Горького собрались на «стрелку», как минимум, полсотни подростков. КП-Новосибирск пообщалась с ними
Виктория МИНАЕВА
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Подростки говорят, что они не из АУЕ. Но вид у «защитников» устрашающий… Фото: соцсети.Подростки говорят, что они не из АУЕ. Но вид у «защитников» устрашающий… Фото: соцсети.
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Новосибирским полицейским пришлось разогнать школьников, которые собрались большой компанией на улице Народной. Сначала парни и девчонки шумели возле одного из магазинов. Потом их видели у ДК Горького. Местные жители рассказывают: детишки выглядели пугающе, многие в масках, настроены агрессивно: «Говорят, мы сюда пришли биться, нас тут три района».

Прям привет из 90-х! И если в то время участников таких сборов называли «гопниками», то теперь — «ауешниками». Именно так окрестили местные жители детвору, которая весь вечер гудела под окнами. А еще связали сходку с тем, что полиция задержала нескольких участников субкультуры. Те попали под следствие за то, что избивали школьников и вымогали у них деньги. Банда орудовала в Калининском районе и держала в страхе не только детей, но и взрослых!

Тот самый момент сбора. Фото: соцсети.

Тот самый момент сбора. Фото: соцсети.

— Эти отморозки на сына моей подруги напали. И случайные прохожие, а также продавцы из соседнего магазина пытались за парня заступиться. Так вот взрослые мальчишку еле отбили своими силами, — рассказала одна из слушательниц Радио «Комсомольская правда», дозвонившись в прямой эфир. — Покупатель магазина спрятал парня у себя в машине, так это банда кричала: «Он тебе никто», требовали, чтобы он его выпустил.

Подростки, судя по многочисленным роликам в соцсетях, действительно, вели себя как звери. Но толпа их сверстников, которая собралась на Народной, уверяет, что они как раз им не симпатизируют. А собрались, чтобы заступиться за всех избитых, униженных и оскорбленных.

— Мы действительно собрались из-за этой банды, но мы не на стороне избивающих! Мы хотели заступиться за детей, которых били. Мы — за спокойствие района, — рассказал КП-Новосибирск Михаил, один из подростков. — Мы собирались для чего? Обговорить все, погулять, никакой драки мы не хотели. Мы простые ребята, которые гуляют толпой.

Банда отмороженных подростков терроризирует школьников в Калининском районе.

Подростки говорят, что списали друг с другом во «Вконтакте». А маски, мол, для того, чтобы лицо не мерзло.

— Нам говорили, что с их стороны придет много человек, поэтому мы и начали собирать еще людей, еще людей. Но, драки никакой не планировалось, — уверяет Михаил. — В итоге с их стороны только один человек пришел, а нас собралось много, не знаю, может, человек сто даже.

— А вот эти вымогатели — они относятся к АУЕ по вашей информации?

— Да, они ауешники. Ничем не занимаются, просто ходят толпой и вымогают деньги. Лично я их не знаю, видел, получается только один раз в отделении ПДН.

— А в ПДН вы их как видели?

— После вот этого сбора вызывали туда моего друга, я с ним тоже пошел. Но никакого разговора, по сути, не было. Полицейские нас не задерживали, ничего. Мы сказали, что просто гуляли, нас отпустили.

Напомним, что местные жители даже обратились к депутату по поводу странного сбора подростков. Для них, что банда, что толпа в масках — одного поля ягоды.

Отмороженные подростки калечат школьников и выкладывают видео в соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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