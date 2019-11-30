Подростки из АУЕ собрались на сходку в Новосибирске после разоблачения банды малолеток

На улице Народной в Новосибирске собралась огромная толпа подростков. По мнению местных жителей, молодые люди – сторонники криминальной идеологии АУЕ («Арестантский уклад един»).

Горожане связывают сходку с тем, что полиция задержала нескольких участников субкультуры. Те попали под следствие за то, что избивали школьников и вымогали у них деньги.

Банда малолеток держала в страхе Калининский район Новосибирска.

- Раньше в «девяностые» были драки - район на район. Что-то подобное, вероятно, происходит и сейчас, - прокомментировал КП-Новосибирск депутат Горсовета Новосибирска Павел Чернышев, которому пожаловались местные жители.

Подростки – предположительно с трех разных районов – стягивались к магазину на Народной, 26. Среди них были и девушки.

- Обсуждали, что собираются драться. Их администрация магазина пыталась прогнать, они сопротивлялись. Вызвали полицию. Они тогда рассосались по близлежащим дворам. Их полиция всю ночь гоняла, - пояснил Чернышев.

Прежде, чем подъехали правоохранители, собрались уже десятки молодых людей. По словам Чернышова – 50-60 человек. Примерно такое количество видно и на фотоснимке, который сделал очевидец.

Депутат, который состоит в местном Совете отцов, говорит, что жители опасаются за своих детей, которые ходят в школы микрорайона.

В полиции же успокаивают.

- Поступил звонок, что собирались несовершеннолетние. С ними провели профилактическую беседу, чтобы ничего не нарушали. И все несовершеннолетние разошлись. Их было, возможно, человек 15-20. Никаких массовых скоплений не было. Сотрудники полиции держали ситуацию под контролем, осуществляли патрулирование, - прокомментировала КП-Новосибирск представитель областного главка МВД России Елена Мельчакова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/746258" frameborder="0"></iframe> Банда отмороженных подростков терроризирует школьников в Калининском районе.

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