2019-11-30T16:21:08+03:00
Общество

Подростки из АУЕ собрались на сходку в Новосибирске после разоблачения банды малолеток

Визит на "стрелку" полицейских заставил молодых людей рассосаться по дворам. Жители говорят, что на разборки прибежали дети из трех районов города [подробности]
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Местные жители сфотографировали сход из окна.Местные жители сфотографировали сход из окна.
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На улице Народной в Новосибирске собралась огромная толпа подростков. По мнению местных жителей, молодые люди – сторонники криминальной идеологии АУЕ («Арестантский уклад един»).

Горожане связывают сходку с тем, что полиция задержала нескольких участников субкультуры. Те попали под следствие за то, что избивали школьников и вымогали у них деньги.

Банда малолеток держала в страхе Калининский район Новосибирска.

Банда малолеток держала в страхе Калининский район Новосибирска.

- Раньше в «девяностые» были драки - район на район. Что-то подобное, вероятно, происходит и сейчас, - прокомментировал КП-Новосибирск депутат Горсовета Новосибирска Павел Чернышев, которому пожаловались местные жители.

Подростки – предположительно с трех разных районов – стягивались к магазину на Народной, 26. Среди них были и девушки.

- Обсуждали, что собираются драться. Их администрация магазина пыталась прогнать, они сопротивлялись. Вызвали полицию. Они тогда рассосались по близлежащим дворам. Их полиция всю ночь гоняла, - пояснил Чернышев.

Прежде, чем подъехали правоохранители, собрались уже десятки молодых людей. По словам Чернышова – 50-60 человек. Примерно такое количество видно и на фотоснимке, который сделал очевидец.

Депутат, который состоит в местном Совете отцов, говорит, что жители опасаются за своих детей, которые ходят в школы микрорайона.

В полиции же успокаивают.

- Поступил звонок, что собирались несовершеннолетние. С ними провели профилактическую беседу, чтобы ничего не нарушали. И все несовершеннолетние разошлись. Их было, возможно, человек 15-20. Никаких массовых скоплений не было. Сотрудники полиции держали ситуацию под контролем, осуществляли патрулирование, - прокомментировала КП-Новосибирск представитель областного главка МВД России Елена Мельчакова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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