«Дети игнорировали учительниц и замечания!»: суд оставил на свободе школьного директора, который душил ученика

Под Новосибирском - в Колыванском районном суде - зачитали приговор бывшему директору школы села Вьюны Дмитрию Курицкому. Он заявил, что бил и душил учеников, но именно благодаря этому признанию остался на свободе: суд приговорил его к трем годам условно за превышение должностных полномочий.

Пока шел судебный процесс, Дмитрию Курицкому вручили медаль: он заслуженный работник ГУФСИН. Директор очень боялся оказаться по ту сторону решетки...Фото: Андрей КОПАЛОВ

«ДЕТИ НЕ ВИНОВАТЫ, ДЕТИ ХОРОШИЕ»

Всего потерпевших по громкому делу было трое: мальчишкам от 13 до 17 лет. Дети активно давали показания следователям, но на суде внезапно заявили: директора они оговорили - слишком строгий тот был. Вину свою не признавал и сам Курицкий, о чем неоднократно заявлял КП-Новосибирск.

- Дети не виноваты, дети хорошие. Влияли на них даже, наверное, не родители. Это влияние тех лиц, которые были заинтересованы в том, чтобы я ушел, - уверен Курицкий, объясняя первоначальные показания школьников против него.

За Курицкого горой стояли и общественники. Но этой осенью - после акции протеста и очередного интервью «Комсомолке» - директора поместили под домашний арест. Следователи рассудили, раз он приезжал в Новосибирск из Колыванского района, значит, нарушал подписку о невыезде. Адвокат директора считает, что это стало переломным моментом в деле.

- По сути они (судебная система и прокуратура. - Прим. ред.) показали, что настроены серьезно: прокурор ходатайствовал изменить меру пресечения Курицкому на содержание под стражей с помещением в СИЗО, суд применил меру пресечения в виде помещения под домашний арест, - говорит адвокат Дмитрий Смышляев.

«Он меня не бил» - школьник рассказал, как следователь составлял протокол. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

«ПОСТАВИЛ ЦЕЛЬ - ПОВЫСИТЬ АВТОРИТЕТ УЧИТЕЛЕЙ»

И в итоге Курицкий преступление признал, пошел на сделку со следствием. Выступил с последним словом, которое читал по бумажке. Рассказал, что хотел навести в школе порядок, так как дети не слушались женщин-преподавателей да и его самого сначала отказывались воспринимать всерьез.

- Учитывая, что коллектив школы состоит в основном из женщин и некоторые ученики их не слушаются, я стал директором и поставил перед собой цель исправить эту ситуацию, в том числе повысить авторитет учителей. Я видел, что одними устными замечаниями быстрого исправления ситуации в школе достичь не получается. Некоторые дети просто игнорировали любые замечания в их адрес, что и повлекло те действия, которые мне вменяет обвинение, - признался он. И благодаря этому получил условный срок. Но если себе он облегчил судьбу, то другим - наоборот. Курицкий же в последнем слове заявил, что свидетелей и потерпевших заставлял лжесвидетельствовать его адвокат Дмитрий Смышляев. А это значит, что против тех, кто защищал директора, может быть возбуждено уголовное дело.

Женщина вместе с сыном до сих пор утверждают, что первые показания о том, что директор - садист, были ложью. Фото: соцсети.

- В речи прокуратуры прозвучала следующая мысль: раз Курицкий признал, что душил мальчика, значит, две учительницы лгали на предварительном следствии и в суде, что тот ребенка не душил. А значит, суд по закону должен дать оценку лжесвидетельствованию указанных граждан. Иными словами, в отношении них, как и в отношении меня, зампрокурора попросит суд вынести определение для возбуждения уголовного дела, - объясняет Дмитрий Смышляев. - Так что эта история не закончена...

Что же касается самих детей, то они в силу возраста вряд ли ответят за свои слова. А вот ключевой потерпевший - мальчишка, которого, как признался директор, он душил, - заявляет, что это неправда. Школьник говорит, что в тот день кидался учебником в классе, когда в дверь зашел директор. Тот вызвал его в кабинет и отчитал. Когда ругался, положил руку мальчику на плечо. На шее у школьника остались красные пятна. Глядя на них, классная руководительница и предположила, что Курицкий устроил ребенку пытку. Спросила: «Он тебя душил?»

- Я сказал от злости: «Да, душил», - говорит мальчик. Но суд все-таки поверил словам взрослого.

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