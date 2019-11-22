«Хотел воспитать настоящих мужчин»: школьный директор признался, что избивал детей, чтобы остаться на свободе

В Колыванском районном суде Новосибирской области готовятся зачитать приговор бывшему директору местной школы Дмитрию Курицкому. Его обвиняли в избиении детей. Двое мальчишек получили подзатыльники, одного он приподнял за шею — такова версия следствия.

— По уголовному делу признаны потерпевшими трое учеников в возрасте от 13 до 17 лет, — заявили в Следственном комитете Новосибирской области и отправили дело в суд.

Уголовная статья 286, превышение должностных полномочий с применением насилия. Срок лишения свободы — до десяти лет.

Подростки активно давали показания. А когда начался суд, стушевались. Стали говорить, что обманывали. Хотели проучить директора за строгость. Разбирательства, кто говорит правду, шли с 2017 года. Директор уверял в своей невиновности. Но на последнем слове внезапно выступил с покаянием: «На самом деле бил!».

«ЖЕНЩИН УЧЕНИКИ НЕ СЛУШАЛИСЬ, А Я — АРМЕЙСКИЙ ОФИЦЕР!»

— Я кое-что подготовил. Зачитать могу? — обратился он к судье. — В настоящее время я признаю вину по всем обстоятельствам, изложенным в предъявленном мне обвинении. Действительно, в период моей работы в должности директора школы мной применялись недозволенные методы воспитания, о чем я искренне сожалею. Все обстоятельства в обвинении изложены правильно. Работая в школе в качестве учителя, я видел, что на учебно-воспитательный процесс негативное влияние оказывает несоблюдение учащимися дисциплины, которые своим поведением не давали возможности получить надлежащие образование другим детям. Что у меня, как у армейского офицера со сложившимся жизненным опытом, вызывало резкую неприязнь. Учитывая, что коллектив школы состоит в основном из женщин, которых некоторые ученики не слушаются, я стал директором и поставил перед собой цель - исправить эту ситуацию, повысить авторитет учителей.

Курицкий не только служил в армии, о чем рассказал на последнем слове. Долгое время он работал в уголовно-исполнительной системе — в областном управлении ФСИН, на чем неофициально делало акцент следствие: вот, мол, привык работать такими методами у себя на зоне... Применил их и к детям.

— Я обучался в советской школе, где учащиеся уважали своих преподавателей и в основном не допускали нарушения дисциплины. Всю жизнь я посвятил службе Родине, за годы службы я понял, главное — дисциплина, это всегда приносило успех. Подразделения, которыми я командовал, всегда были лучшими. За безупречную службу я неоднократно поощрялся различными наградами, - зачитывал по бумажке Курицкий. - Поэтому я повысил требования по соблюдению порядка в школе. Так как я видел, что одними устными замечаниями быстрого исправления ситуации в школе достичь не получается, некоторые дети просто игнорировали любые замечания в их адрес, я начал действовать так, как вменяет мне обвинение. Хотя меня это не оправдывает. Я хотел воспитать из них настоящих серьезных ответственных мужчин.

Пока шел судебный процесс Дмитрию Курицкому вручили медаль.Фото: Андрей КОПАЛОВ

В конце Курицкий извинился перед детьми и их родителями: «Готов загладить причиненный вред, если он наступил. На вопросы участников процесса отвечать отказываюсь, прошу приложить мое заявление к материалам дела».

Мягко говоря, все открыли рты.

ТЕПЕРЬ В СУД ВЫЗОВУТ И АДВОКАТА

Такой поворот на суде стал полной неожиданностью. Ведь неоднократно, в том числе в интервью КП-Новосибирск, Курицкий заявлял о своей невиновности. Об этом же твердили и дети. Например, следователи ставили в вину директору, что он в своем кабинете поднял ребенка за шею. Мальчишка кидался в классе учебником, за что его наказали. Но как?

— Когда в класс зашел Дмитрий Матвеевич, я действительно чуть не попал ему по лицу учебником. Он сказал пойти за ним. Потом в кабинете стал говорить: «Так не делается, это порча школьного имущества (учебник — Ред.), если повторится — за такое деньги платят». Я очень обиделся, — не скрывает мальчик. — Потом подошла мой классный руководитель. Завела в кабинет и стала расспрашивать, что случилось. Спросила: «Он душил тебя?» Я сказал от злости: «Да, душил». И побоялся потом сказать, что это — не правда.

Женщина вместе с сыном до сих пор утверждают, что первые показания о том, что директор - садист, были ложью.

То есть ребенок поменял показания. И до сих пор настаивает, что директор невиновен.

А вот — второй потерпевший. Вспоминает, объяснял следователю одно, а тот писал другое. Дело было, когда подросток не пошел на занятие. Его, отлынивающего, встретил Курицкий и подтолкнул в класс.

«Он меня не бил» - школьник рассказал, как следователь составлял протокол. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— Это был такой побудительный толчок в область затылка. Он сказал: «Иди на мероприятие». Боли я вообще совершенно не почувствовал, — признается парень. — Это не был удар. А следователь, насколько я понимаю, записал: «Курицкий Дмитрий Матвеевич нанес потерпевшему удар в область жизненно важного органа — головы».

А третий мальчик оказалось в больнице вообще не от побоев лежал, а с описторхозом. Казалось, дело разваливается. Но директор сам выступил с повинной!

КРАЙНИМ ОКАЗАЛСЯ АДВОКАТ

У директора был адвокат — Дмитрий Смышляев, который также утверждал, что тот не бил детей. И именно он теперь может быть крайними в этой истории. Курицкий заявил, что детей и их родителей поменять показания заставил именно адвокат!

— Это результат деятельности адвоката Смышляева, — сказал на суде Курицкий.

Смышляев объясняет:

— Просто Курицкий пошел на сделку со следствием, испугался, что иначе попадет в тюрьму (а, напомним, ранее он сам работал в ФСИН, по другую сторону решетки - Ред.). Следователи показали, что настроены серьезно, применив к директору домашний арест. Он и испугался. И выступил с этой речью. Зампрокурора в ответ запросил 3,6 года лишения условно и 2 ограничения свободы. То есть просит оставить его на свободе, дать не реальный срок. Хотя я считаю, он получил бы условный срок, даже если и не пошел бы на сделку и не обвинил бы во всем меня!

— Получается теперь уголовное дело заведут на вас?

— После приговора прокуратура реагирует в порядке ст. 37 УПК РФ. В отношении адвоката, следователь должен провести проверку. Если есть основания, возбуждается уголовное дело. Но я в этой истории не виноват.

Суд отложил вынесения приговора директору до понедельника, 25 ноября. КП-Новосибирск будет следить за этой историей.

А каким показаниям вы верите в этом деле? Оставляйте свои комментарии ниже.