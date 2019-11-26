Директору школы, обвиненному в избиении учеников, дали условный срок

СЕГОДНЯ 10:01 2019-11-26T11:32:50+03:00

По громкому делу признаны потерпевшими трое учеников в возрасте от 13 до 17 лет

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В Новосибирской области вынесен приговор в экс-директору школы села Вьюны Колыванского района. Напомним, его обвиняли превышении должностных полномочий с применением насилия. Школьному директору грозил срок до десяти лет лишения свободы.

По уголовному делу признаны потерпевшими трое учеников в возрасте от 13 до 17 лет. Дети заявили, что директор их бил.

«Он меня не бил» - школьник рассказал, как следователь составлял протокол. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Интересно, что сначала подростки активно давали показания. А когда начался суд, стушевались. Стали говорить, что обманывали. Хотели проучить директора за строгость. Разбирательства шли с 2017 года. Директор уверял в своей невиновности. Но на последнем слове внезапно выступил с покаянием: «На самом деле бил!». Адвокат убежден, что школьный директор сделал самооговор для того, чтобы остаться на свободе.

— В ходе следствия установлено, что в период 2016-2017 г.г. директор МБОУ «Вьюнская СОШ», расположенной в с. Вьюны, Колыванского района, Новосибирской области, в ходе проведения воспитательных работ с учениками школы, применял к ним физическое насилие, а именно с силой сжимал рукой в области шеи, наносил удары в область туловища, а также головы. Приговором суда экс-директор осужден на три года условно с испытательным сроком два года, — сообщает СК по Новосибирской области.

«Просто похлопал по плечу» - свидетель рассказала, что произошло между директором и школьником. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU