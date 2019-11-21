2019-11-21T08:04:27+03:00
Общество

Мама в шоке - я в «ТикТоке»: журналистка «КП» пытается стать звездой в режиме онлайн

Корреспондент КП-Новосибирск Анна Пашагина на собственном примере показывает, на чем можно поймать хайп и деньги в популярном приложении
Анна ПАШАГИНА
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В каком образе Аня вам больше нравится?В каком образе Аня вам больше нравится?Фото: Анна ПАШАГИНА
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TikTok - популярная социальная сеть у подростков. Благодаря этой площадке можно и хайпануть, и разбогатеть. «Динозавры» этого приложения зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц. Ну чем не работа мечты? Снимаешь короткие видео, открываешь рот под музыку - и купаешься в лайках и деньгах. Я сама писала несколько статей про новосибирцев, которые поднялись на TikTok. А потом подумала: «А я-то чем хуже?» И решила на собственном примере показать, может ли обычный человек стать раскрученным блогером.

- Вот обойду по подписчикам Бузову! Брошу вашу журналистику! - мечтательно закатывала я глаза в редакции. - Только что снимать-то?

- Снимай все, - отмахнулась от меня редактор.

А я - девушка исполнительная. Сказали снять все - я так и сделала. Чего стесняться? Девушки в купальниках всегда собирают много лайков. Так что первую ставку я сделала на горячий контент. Уговорила еще подружку сняться вместе со мной. Больше девчонок в купальнике - больше лайков. Парня своего поставила перед фактом.

- Я становлюсь тиктокершей, а ты, - говорю, - мой оператор. Надо же, чтобы кто-то наши ролики снимал.

Любимый, конечно, чуть картошкой в этот момент не поперхнулся. Два часа спорили. К этому времени как раз приехала подруга с реквизитом - купальником.

Девушки в купальниках устроили горячие танцы на снегу.

Первое видео решили снять на улице - сыграть на контрасте. И на жалости. Надо было станцевать в бикини на фоне наших сибирских сугробов. А перед этим - репетиция в тепле.

Мы с подружкой пересмотрели тысячи танцев тиктокеров, остановились на банальных движениях. Думали, минут за 30 все выучим, а в итоге эти «два притопа - три прихлопа» разучивали три часа! На шоу «ТАНЦЫ» нас точно ждал бы провал. К концу репетиции от песни нас уже откровенно подташнивало. Сразу предупреждаю, чтобы не травмировать нежные уши наших читателей: трек популярный, молодежный, немножко туповатый - в общем, буквально создан для TikTok. Конечно, не с первого дубля, но мы этот шедевр записали. Думала, проснусь звездой, но с утра только почка немного побаливала.

Еще один тренд в TikTok - наряжаться в разные костюмы и предлагать подписчикам выбрать - какой лучше? Я потащила своего оператора в свадебный салон:

- Что напрягся-то? Это для TikTok! Эксперимент журналистский провожу!

Покрутилась для видео в нескольких платьях, потратила 30 минут на монтаж - и вот готовый ролик. Наконец-то я отхватила хоть немного популярности. Каким-то чудесным образом видео попало в рекомендации приложения, и за ночь свадебное платье собрало 481 просмотр! А вот «полуголые» танцы - всего 64. Зря почки морозила… В чем секрет успеха, я так и не поняла, поэтому продолжаю тыкать пальцем в небо и смартфон. Следите за тем, как покоряю TikTok, по ссылке. И не забывайте следить за моим отчетом на kp.ru!

Красивая девушка в шикарном свадебном платье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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