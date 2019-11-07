«Зачем мне образование?»: девушка ушла из школы и стала звездой Tik Tok - она зарабатывает по 150 тысяч рублей в месяц

Эта девушка известна среди новосибирской молодежи и не только. Ее видео в Tik Tok смотрят миллионы людей со всех уголков мира, а фотографии в «Инстаграме» набирают больше 30 тысяч лайков. Кстати, подписчиков у сибирячки в двух приложениях больше 600 тысяч. Девушка снимает видео, рекламу и выкладывает кадры из своей жизни. Еще не поняли, о ком идет речь? Знакомьтесь: 18-летняя Марина Фролова, блогер из Новосибирска, строить карьеру в Сети девушка начала еще в школе. Корреспондент КП-Новосибирск попробовал выяснить, за счет чего выстрелила звезда.

Из школы девушка ушла после девятого класса. Фото: instagram.com

- Каким ребенком вы были в школе? Хулиганили или были пай-девочкой?

- Да я всегда на тройки училась, учителя жаловались на меня. Правда, родителей никогда не вызывали, даже когда меня засекли - я курила на территории школы. Ушла после девятого класса. Поступила в колледж на графического дизайнера, сама не понимаю, зачем. После второго курса забрала документы, учебу бросила.

- Не планируете продолжить обучение?

- Нет. А зачем мне образование? Если я пойду учиться, то только на заочное отделение, чтобы маме диплом на стол положить. Просто она настаивает на этом…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="540" height="960" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/742244" frameborder="0"></iframe> Девушка ушла из школы и стала звездой Tik Tok.

- В каком возрасте вы начали работать и кем?

- Сначала, еще до блогерства, была промоутером - раздавала листовки в торговых центрах и на улицах. Зарабатывала немного, но на жизнь хватало. В 17 лет я начала для себя снимать видео в Tik Tok - просто открывала рот под какую-то известную песню и делала определенные движения. Именно тогда и начала набирать популярность. Сделать площадкой для заработка «Инстаграм» было сложнее, поэтому просто фотки туда выкладывала, подписи разные делала. Очень резко начала набирать популярность, даже не помню, в какой момент все началось.

Девушка приезжает на рекламные съемки, где уже все готово. Фото: instagram.com

- Как зарабатывают блогеры?

- Я зарабатываю на рекламе. Ко мне обращаются девочки разного возраста, чтобы раскрутиться и стать популярнее в социальных сетях, чтобы подписчиков было больше. Я их пиарю. Кроме того, у меня подписан контракт с продюсерским центром - подкидывают мне работу. Пиарю разные бренды в Tik Tok. Это больше похоже на нативную рекламу. Я приезжаю на площадку, а там уже все готово для съемок. После мне скидывают готовый ролик, где мелькают нужные логотипы, и я размещаю его на своих страницах в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="540" height="960" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/742245" frameborder="0"></iframe> Блогерша из Tik Tok зарабатывает по 150 тысяч рублей в месяц.

- Сколько денег это приносит?

- Я не знаю, можно ли говорить… Но за одну рекламу выходит чуть меньше 20 тысяч рублей. В месяц, если брать мой заработок с Tik Tok и «Инстаграмом», выходит около 150 тысяч рублей. Ну, может, чуть поменьше.

- Кто ваша целевая аудитория?

- В Tik Tok - в основном дети. В «Инстаграме» аудитория немного постарше, где-то от 16 лет. В директ часто пишут, что обожают меня. Самое распространенное: «Марина, мы тебя любим!» На улицах фанаты узнают, хотят сфотографироваться. Я никогда не отказываюсь.

Сейчас друзья Марины - блогеры. Фото: instagram.com

- Что изменилось в вашей жизни с начала работы в социальных сетях?

- Я сменила место жительства - уехала из Новосибирска. Теперь я живу в Москве. Изменился круг общения. Из-за работы пришлось расстаться с парнем, потому что он меня не понимал и не поддерживал. Да, поначалу все было гладко, а потом стал многое запрещать. Подруги сначала высмеивали меня, а потом, когда раскрутилась, начали подлизываться. Они все пытались за мой счет выгоду извлечь. Сейчас мои друзья - мои кумиры, на которых я раньше смотрела и хотела быть такой же. Они блогеры и понимают меня лучше, чем кто-то другой.

Из Новосибирска сибирячка переехала в Москву. Фото: instagram.com

- Родители поддержали вас в выборе работы?

- Они видели, что я начинаю учиться жить самостоятельно, и только поддерживали мой выбор. Крупных подарков им не делала, просто начала помогать - покупала еду, еще что-то. Для мамы самый главный подарок был, что я перестала просить деньги у нее.

Парня девушка тоже хочет под стать себе - из блогосферы. Фото: instagram.com

- Как сейчас на любовном фронте? Может, есть кто-то на примете?

- Да, парни стали обращать на меня немного больше внимания, но я редко вступаю в отношения. Это отнимает много времени от работы. Ведь тогда все мысли будут только о любви, а о заработке - никаких. Если и искать парня, то только в кругу блогеров.

- Какие планы по развитию на будущее?

- Сейчас откладываю деньги на день рождения, мне скоро исполнится 19 лет. Буду дальше раскручивать свой «Инстаграм». Хочу быть больше инстаграм-блогером, чем тиктокером. Еще хочу обязательно подключить YouTube и раскрутить Telegram-канал. В Telegram-канале хочу писать о своей жизни - типа девочка из Новосибирска переехала в Москву и все такое.