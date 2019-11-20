«Ругаюсь с женой ради славы»: плотник из села снял себя на видео и проснулся знаменитым

Знакомьтесь: Александр и Екатерина Бородины. Хотя пользователям социальных сетей они известны как семья Барышевых. Дмитрий Барышев - наивный и немного глуповатый мужчина, который вечно попадает в различные передряги. Его жена всегда за кадром.

Саша и Катя счастливы в браке уже шесть лет. Фото: личный архив.

ПОШУТИЛ НА 150 ТЫСЯЧ ПРОСМОТРОВ

- Я сам родом из Евсино в Искитимском районе. Сейчас живу в Бердске с женой и сыном. Работаю на стройке плотником, - рассказывает Александр свою краткую биографию корреспондентам КП-Новосибирск.

Пара познакомилась с социальной сетью TikTok совсем случайно. Просто решили записать шуточное видео и выложить. На успех и славу точно не рассчитывали, хоть и пришли они к ним за одну ночь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="540" height="960" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/744923" frameborder="0"></iframe> Когда сам чуть не спалился на измене.

- Мы просто сняли видео и забыли про него. На следующий день зашли в TikTok, а там уже больше 150 тысяч просмотров, много комментариев. Люди стали активно подписываться на профиль. Мы решили снять еще, и так пошло-поехало, - делится секретом успеха сибиряк.

Содержание видео следующее: муж хвастается, что победил соседского боксера, а потом быстро прячется, услышав стук в дверь. Александр понял: тема бытовых семейных отношений людям интересна. Ее парочка и оседлала.

В профиле Димы Барышева сотни видео из семейной жизни, например, как жена деньги клянчит или пытается с помощью раскаленного утюга и плойки узнать, где лежит заветная заначка.

Семья Бородиных не думала, что станет популярной за одну ночь. Фото: личный архив.

- Видео мы снимаем уже год. Наш сын тоже иногда участвует, но только если хочет. Жена вообще первое время с подозрением относилась к этому делу, побаивалась. Да и она всегда за камерой находится - стесняется немного, - признается мужчина.

В июне этого года TikTok предложил супругам контракт. Сумма небольшая, но все-таки приятный бонус к основному доходу семьи. По контракту Саша и Катя должны снимать по пять видео в месяц, при этом они должны набирать больше 100 тысяч просмотров в социальной сети. Сумма небольшая, но на бутерброды с икрой хватает. Чем больше просмотров, тем больше бонусов компания накинет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="540" height="960" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/744925" frameborder="0"></iframe> Жена смешно клянчит деньги у мужа.

«РОДНЯ НАС НЕ СТЕСНЯЕТСЯ»

Многие видео Бородины снимают без подготовки. Екатерина просто берет в руки телефон - и пошла реальная жизнь. Именно такие видео быстро разлетаются по интернету.

- Рекламу только пару раз снимали, потом решили отклонять. Не беремся больше за это дело, - говорит Александр. - Нам безумно нравится, чем мы занимаемся. Это популярность, которая свалилась с неба.

Уточнять причину отказа от рекламы Саша не стал - возможно, ребята потерпели фиаско в этом направлении. А может, считают, что реклама отпугнет уже сложившуюся группу фанатов.

Сын редко появляется в кадре у родителей. Фото: личный архив.

Тем временем на улицах Новосибирска супругов Бородиных стали узнавать все чаще. Сибиряки подходят, фотографируются с Сашей и Екатериной, показывают видео, которые им больше всего нравятся.

- Родные и близкие гордятся нами. Часто видят наши ролики в разных чатах и не стыдятся заявить, что знают нас, - улыбается Александр.

В декабре супруги поедут в Москву на съемки телепрограммы «Видели видео». Так что читатели, которые пока не знают, что такое TikTok, увидят смешную парочку на большом экране.