2019-11-19T22:34:27+03:00
Общество

Ресницы колом: смотрим на сибиряков, которых не пугают 30-градусные морозы

В Новосибирск пришла настоящая зима. Наш фоторепортаж доказывает, что в это время года не только холодно, но и весело и чуть-чуть опасно
Алена МАРТЫНОВА
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Зима - прекрасное время, чтобы вернуться в детство и поиграть в снежки.Зима - прекрасное время, чтобы вернуться в детство и поиграть в снежки.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Этой ночью в сибирском мегаполисе температура опустилась до -36. Днем немного потеплеет, но мороз - не повод грустить. Зима все равно вступила в свои права, хотите вы того или нет. Психологи советуют: если ситуация не устраивает, стоит изменить к ней отношение. Выбирайтесь из теплых квартир на свежий воздух - смотрите, как интересно и необычно можно провести время зимой.

Покататься с друзьями паровозиком на коньках да по гигантскому катку - что может быть лучше? Фото: Алена МАРТЫНОВА

Покататься с друзьями паровозиком на коньках да по гигантскому катку - что может быть лучше?Фото: Алена МАРТЫНОВА

Представьте: вы катаетесь на коньках, а вокруг - бескрайние просторы. И никакой толкучки, привычной для городских катков. И никто ни с кем не сталкивается. К сожалению, возможность покататься на коньках по гигантскому катку Обского моря и озер выпадает всего на несколько дней в году - как правило, в ноябре.

Если вы не любите зиму, значит, вы просто не умеете ее готовить. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Если вы не любите зиму, значит, вы просто не умеете ее готовить.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Руководитель новосибирского мультиклуба «Спектр» Вячеслав Горюнов рассказал, что он и его единомышленники уже четвертый год катаются на коньках по морю:

- Однажды, увидев, как прекрасен замерзший Байкал, захотелось узнать, каково на Обском море и местных озерах. Каждый год в ноябре выпадает несколько дней, когда встает лед, по которому можно кататься на коньках, прежде чем появятся сугробы. В этом году повезло - лед встал в выходные, а не в будни.

Пляж «Звезда» превратился в музей ледяных скульптур. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пляж «Звезда» превратился в музей ледяных скульптур.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирцы, отважившиеся в эти выходные довериться свежему льду, любовались на берегу красивыми ледяными скульптурами, созданными матушкой-природой. Кстати, чтобы посмотреть на эти творения, не обязательно выходить на лед.Большинство побаиваются - вдруг лед провалится. А когда он достаточно толстый, то приезжать с коньками уже поздно. В выходные толщина льда достигала 7 - 10 сантиметров.

У мультиклуба «Спектр» было организованное катание. Компания из 15 человек собралась по объявлению в соцсетях - почти все друг с другом знакомы.

Кататься на коньках по озеру лучше всего с теми людьми, у кого уже есть подобный опыт. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кататься на коньках по озеру лучше всего с теми людьми, у кого уже есть подобный опыт.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вячеслав Горюнов отметил, что у них с собой были спасжилет, веревка и палки, чтобы можно было вытащить человека из полыньи. За четыре года никто под лед не проваливался, но риск всегда есть - и надо быть готовым ко всему. В этот раз три человека промочили ноги возле острова Тань-Вань - пришлось скорее возвращаться к берегу.

- У многих участников нашего клуба есть опыт моржевания, поэтому провалиться в прорубь для нас не страшно, - пояснил Вячеслав. - Тем, кто ни разу не катался по природному льду, стоит найти опытных людей. Определить безопасность льда без опыта очень сложно.

Сильный ветер не помешал новосибирцам насладиться ровным льдом водохранилища. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сильный ветер не помешал новосибирцам насладиться ровным льдом водохранилища.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирцы объехали вокруг остров Тань-Вань, до которого 2 километра от пляжа «Звезда». Несмотря на сильный ветер и субботний мороз, сибиряки славно провели время: играли в хоккей, фотографировались на фоне ледяных скульптур.

Николай получил дома выговор, потому что не позвал домочадцев кататься на коньках в буран по Обскому морю. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Николай получил дома выговор, потому что не позвал домочадцев кататься на коньках в буран по Обскому морю.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Сначала смотрели гонку на буерах. Некоторые подъезжали совсем близко. Потом дядька на кайте катал желающих паровозиком, - поделился Николай Пирожков. - Еще переходили место, где вода вышла на лед, фотографировали сосульки и замерзшую рябину. В некоторых местах была вода под наледью, особенно возле берега - такой глубины, что скрывала ботинок. А возле берега, когда уже сворачивались, раздался треск льда - такой громкий, что все разбежались, как тараканы при включенном свете.

А некоторые устроили фотосессию на фоне ледяного царства Тань-Вань. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А некоторые устроили фотосессию на фоне ледяного царства Тань-Вань.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Фотограф Сергей Науменко облюбовал локацию на Обском водохранилище в 2 километрах от берега, где можно фотографировать моделей.

До «фотостудии» пришлось проехать на коньках 2 километра против ветра. Фото: Алена МАРТЫНОВА

До «фотостудии» пришлось проехать на коньках 2 километра против ветра.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Конечно, свежий снег лег мягкой и пушистой периной. Почему бы не поваляться?

Специально для катания по Обскому морю Сергей Науменко купил коньки и, несмотря на сильный ветер со снегом, остался в полном восторге от природного катка.

Между тем «фотостудия» на острове Тань-Вань ждет всех желающих, готовых пройтись от пляжа «Звезда» пару километров. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Между тем «фотостудия» на острове Тань-Вань ждет всех желающих, готовых пройтись от пляжа «Звезда» пару километров.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Это совершенно новый опыт. Поначалу опасался, что лед еще слабый и не выдержит нагрузки. Но рыбаки сказали, что толщина льда уже около 10 сантиметров, - рассказал Сергей. - Сам лед ровный, без бугров, можно кататься, не опасаясь того, что запнешься. Потрясающее ощущение простора, особенно если обычно все время проводишь в городе.

Природа - самый искусный скульптор, как ни крути. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Природа - самый искусный скульптор, как ни крути.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как интересно провести выходные, не выезжая из города? Вот простой способ: запасаетесь горячим чаем в термосе, одеваетесь потеплее, берете лыжи - и вперед гулять по белоснежной глади водохранилища! Да-да, именно лыжи. Коньки теперь только через год - лед уже скрылся под снегом.

А эта экспозиция входит в «музейный комплекс» пляжа «Звезда». Фото: Алена МАРТЫНОВА

А эта экспозиция входит в «музейный комплекс» пляжа «Звезда».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Если лыж нет, можно просто погулять по берегу Обского моря - на фоне ледяного хрусталя получаются эффектные фотографии.

Судя по всему, это выставка на социальную тему. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Судя по всему, это выставка на социальную тему.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Обледеневшие камни на берегу. Не каждый год вода так красиво намерзает на прибрежных валунах. Так что пользуйтесь моментом.

«Небеса, за что? Верните лето!» (небольшое отступление от темы репортажа). Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Небеса, за что? Верните лето!» (небольшое отступление от темы репортажа).Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Крепитесь, люди, скоро лето» - этой бессмертной фразой Олега Митяева могут успокаивать себя самые упрямые. А мы пойдем кататься по снегу, лепить снеговиков и… бегать!

Бежать по морозу - совершенно особый процесс. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Бежать по морозу - совершенно особый процесс.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Официальное открытие зимнего бегового сезона было положено традиционным забегом Winter Trail Za Bugor. Более сотни новосибирцев не испугались 25-градусного мороза и пробежали 8 и 17 километров по Бугринской роще.

А Илья Грачев отличился, решив в последний момент бежать длинную дистанцию в одних шортах. 17 километров он пробежал за два часа. После финиша сибиряка полчаса колотило, пока организм согревался.

Те, кто бегает в мороз, получают красивый зимний «макияж». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Те, кто бегает в мороз, получают красивый зимний «макияж».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Рецепт самого крутого зимнего селфи: устроить пробежку на морозе в солнечный день вблизи Бугринского моста (в качестве примера). За полчаса визажист Мороз бесплатно сделает вам яркий макияж. Жаль, что держится он недолго. Но фотографии сохранят эту красоту, а вы еще долго будете с энтузиазмом рассказывать друзьям, как вышли бегать в мороз - и выжили!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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