Ресницы колом: смотрим на сибиряков, которых не пугают 30-градусные морозы

Этой ночью в сибирском мегаполисе температура опустилась до -36. Днем немного потеплеет, но мороз - не повод грустить. Зима все равно вступила в свои права, хотите вы того или нет. Психологи советуют: если ситуация не устраивает, стоит изменить к ней отношение. Выбирайтесь из теплых квартир на свежий воздух - смотрите, как интересно и необычно можно провести время зимой.

Покататься с друзьями паровозиком на коньках да по гигантскому катку - что может быть лучше?Фото: Алена МАРТЫНОВА

Представьте: вы катаетесь на коньках, а вокруг - бескрайние просторы. И никакой толкучки, привычной для городских катков. И никто ни с кем не сталкивается. К сожалению, возможность покататься на коньках по гигантскому катку Обского моря и озер выпадает всего на несколько дней в году - как правило, в ноябре.

Если вы не любите зиму, значит, вы просто не умеете ее готовить.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Руководитель новосибирского мультиклуба «Спектр» Вячеслав Горюнов рассказал, что он и его единомышленники уже четвертый год катаются на коньках по морю:

- Однажды, увидев, как прекрасен замерзший Байкал, захотелось узнать, каково на Обском море и местных озерах. Каждый год в ноябре выпадает несколько дней, когда встает лед, по которому можно кататься на коньках, прежде чем появятся сугробы. В этом году повезло - лед встал в выходные, а не в будни.

Пляж «Звезда» превратился в музей ледяных скульптур.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирцы, отважившиеся в эти выходные довериться свежему льду, любовались на берегу красивыми ледяными скульптурами, созданными матушкой-природой. Кстати, чтобы посмотреть на эти творения, не обязательно выходить на лед.Большинство побаиваются - вдруг лед провалится. А когда он достаточно толстый, то приезжать с коньками уже поздно. В выходные толщина льда достигала 7 - 10 сантиметров.

У мультиклуба «Спектр» было организованное катание. Компания из 15 человек собралась по объявлению в соцсетях - почти все друг с другом знакомы.

Кататься на коньках по озеру лучше всего с теми людьми, у кого уже есть подобный опыт.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вячеслав Горюнов отметил, что у них с собой были спасжилет, веревка и палки, чтобы можно было вытащить человека из полыньи. За четыре года никто под лед не проваливался, но риск всегда есть - и надо быть готовым ко всему. В этот раз три человека промочили ноги возле острова Тань-Вань - пришлось скорее возвращаться к берегу.

- У многих участников нашего клуба есть опыт моржевания, поэтому провалиться в прорубь для нас не страшно, - пояснил Вячеслав. - Тем, кто ни разу не катался по природному льду, стоит найти опытных людей. Определить безопасность льда без опыта очень сложно.

Сильный ветер не помешал новосибирцам насладиться ровным льдом водохранилища.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирцы объехали вокруг остров Тань-Вань, до которого 2 километра от пляжа «Звезда». Несмотря на сильный ветер и субботний мороз, сибиряки славно провели время: играли в хоккей, фотографировались на фоне ледяных скульптур.

Николай получил дома выговор, потому что не позвал домочадцев кататься на коньках в буран по Обскому морю.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Сначала смотрели гонку на буерах. Некоторые подъезжали совсем близко. Потом дядька на кайте катал желающих паровозиком, - поделился Николай Пирожков. - Еще переходили место, где вода вышла на лед, фотографировали сосульки и замерзшую рябину. В некоторых местах была вода под наледью, особенно возле берега - такой глубины, что скрывала ботинок. А возле берега, когда уже сворачивались, раздался треск льда - такой громкий, что все разбежались, как тараканы при включенном свете.

А некоторые устроили фотосессию на фоне ледяного царства Тань-Вань.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Фотограф Сергей Науменко облюбовал локацию на Обском водохранилище в 2 километрах от берега, где можно фотографировать моделей.

До «фотостудии» пришлось проехать на коньках 2 километра против ветра.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Конечно, свежий снег лег мягкой и пушистой периной. Почему бы не поваляться?

Специально для катания по Обскому морю Сергей Науменко купил коньки и, несмотря на сильный ветер со снегом, остался в полном восторге от природного катка.

Между тем «фотостудия» на острове Тань-Вань ждет всех желающих, готовых пройтись от пляжа «Звезда» пару километров.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Это совершенно новый опыт. Поначалу опасался, что лед еще слабый и не выдержит нагрузки. Но рыбаки сказали, что толщина льда уже около 10 сантиметров, - рассказал Сергей. - Сам лед ровный, без бугров, можно кататься, не опасаясь того, что запнешься. Потрясающее ощущение простора, особенно если обычно все время проводишь в городе.

Природа - самый искусный скульптор, как ни крути.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как интересно провести выходные, не выезжая из города? Вот простой способ: запасаетесь горячим чаем в термосе, одеваетесь потеплее, берете лыжи - и вперед гулять по белоснежной глади водохранилища! Да-да, именно лыжи. Коньки теперь только через год - лед уже скрылся под снегом.

А эта экспозиция входит в «музейный комплекс» пляжа «Звезда».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Если лыж нет, можно просто погулять по берегу Обского моря - на фоне ледяного хрусталя получаются эффектные фотографии.

Судя по всему, это выставка на социальную тему.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Обледеневшие камни на берегу. Не каждый год вода так красиво намерзает на прибрежных валунах. Так что пользуйтесь моментом.

«Небеса, за что? Верните лето!» (небольшое отступление от темы репортажа).Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Крепитесь, люди, скоро лето» - этой бессмертной фразой Олега Митяева могут успокаивать себя самые упрямые. А мы пойдем кататься по снегу, лепить снеговиков и… бегать!

Бежать по морозу - совершенно особый процесс.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Официальное открытие зимнего бегового сезона было положено традиционным забегом Winter Trail Za Bugor. Более сотни новосибирцев не испугались 25-градусного мороза и пробежали 8 и 17 километров по Бугринской роще.

А Илья Грачев отличился, решив в последний момент бежать длинную дистанцию в одних шортах. 17 километров он пробежал за два часа. После финиша сибиряка полчаса колотило, пока организм согревался.

Те, кто бегает в мороз, получают красивый зимний «макияж».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Рецепт самого крутого зимнего селфи: устроить пробежку на морозе в солнечный день вблизи Бугринского моста (в качестве примера). За полчаса визажист Мороз бесплатно сделает вам яркий макияж. Жаль, что держится он недолго. Но фотографии сохранят эту красоту, а вы еще долго будете с энтузиазмом рассказывать друзьям, как вышли бегать в мороз - и выжили!

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