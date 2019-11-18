Колотило полчаса: новосибирец в шортах пробежал 17 километров в 25-градусный мороз

СЕГОДНЯ 10:20 2019-11-18T10:20:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Новосибирец в последние минуты перед стартом решился бежать 17 километров в одних шортах. Забег проходил 16 ноября. Тогда утренняя температура воздуха достигала 25 градусов мороза — спортсмены бежали по Бугринской роще вдоль реки Оби, рядом с которой еще холоднее из-за влажности.

Для Ильи Грачева это новый личный рекорд. Раньше он пробегал пять километров в 30-градусный мороз.

— Решиться было очень тяжело, потому что зима только наступила, а я толком еще не закалялся и не бегал в этом сезоне, — поделился Илья. — Когда вышел, понял, что до конца добегу. Как обычно, сначала холодно, потом начался ветер — я уже с ним знаком. Когда забежали в лес, стало очень приятно. Ветра не было, начало пригревать солнышко. Тепло и хорошо. Но где-то за полчаса до финиша я начал замерзать — пришлось ускориться.

Для подстраховки рядом с Ильей бежал его товарищ Дмитрий Дорофеев. Если бы с Ильей что-то случилось, Дмитрий мог бы ему оказать первую помощь и вызвать организаторов.

На дистанции стояли пункты питания — волонтеры поили участников горячим чаем и кормили печеньем. Горячий чай помогал Илье справиться с холодом.

Окружающие, по словам бегуна, реагировали на его «спортивный костюм» позитивно.

—Спрашивали, не холодно ли мне. Внимания, конечно, много. Я понимаю, что делаю что-то из ряда вон выходящее, но я это делаю в первую очередь для себя, — отметил Илья.

После финиша бегуна около получаса колотила дрожь — организм постепенно согревался. После забега он не простыл, чувствует себя хорошо.

Иногда Илья купается в проруби и бегает раздетым в мороз на тренировках.

Посмотрите, какой красивый зимний макияж подарил мороз другой участнице забега Winter Trail ZaBugor.

ИСТОЧНИК KP.RU