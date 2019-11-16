2019-11-16T18:34:49+03:00
Общество

«Было даже жарко»: сибирячка похвасталась зимним макияжем

Мороз разрисовал не только стекла, но и лица новосибирцев
Анна ПАШАГИНА
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Мороз зацепил не только ресницы, но и брови девушки. Фото: alyonka_alpМороз зацепил не только ресницы, но и брови девушки. Фото: alyonka_alp
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В Новосибирске ударили первые морозы.Сибиряки начали выкладывать не только красивые фото зимней природы, но и креативного «макияжа», который появляется благодаря морозу. Например, сибирячка Алена Мартынова опубликовала у себя в «Инстаграм» фотографию с белыми ресницами, покрытыми инеем. Как оказалось, девушка не побоялась суровых сибирских морозов и поучаствовала в зимнем экстремальном забеге «WINTERTRAIL «ZABUGOR».

— Зима, ну привет! 17 км, -25 °С. В самом начале было жарко — скинула одну шкурку на снег. Прибежала седьмой — циферкой довольна, — пишет девушка у себя в профиле.— Мороз щипал щеки, но не сильно.

К слову, во время забега девушка сняла с себя не только несколько кофт, но и вторые варежки. В комментариях Алену поддержали ее подписчики:

— Ух ты! Молодчина какая! Принимай поздравления.

— Бррр, холодно же было!

ИСТОЧНИК KP.RU

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