«С тараканами в голове»: новосибирцы обсуждают конфликт в школе, где сына педофила «ущемляет в правах» учительница

В Тогучинском районе восьмилетнего мальчика затравили в школе. Его отец убил первоклассницу и сейчас сидит в тюрьме. Естественно, об этом знает весь Тогучин, в том числе и родители одноклассников сына педофила. Учителя и директор тоже в курсе, кто учится в их школе.

Мама мальчика обвиняет учительницу в том, что она настраивает детей и преподавателей против ее ребенка. Учительница все опровергает, говорит, что прошлое и родители ни при чем, каждый ученик в равной степени окружен ее заботой. Однако педагог отказала ребенку в поездке в театр. Мол, не сдал деньги вовремя. Мама же заверяет - деньги приносила, но учитель категорически отказался их брать.

«Я-то выдержу, помогите ребенка защитить» - женщина считает, что сына травят из-за отца-преступника. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

После того как конфликт был предан огласке, родители других детей выступили с письменным обращением к «качающей права» матери, ее просят забрать ребенка из класса.

Мы обсудили эту тему на Радио «Комсомольская правда» - 98,3 FM. Вот что думают жители Новосибирска о конфликте.

РОдители против того, чтобы мальчик учился в классе с их детьми. Фото: личный архив.

Владимир:

- Я считаю, что мама ребенка не права. Против толпы не попрешь… Как бы ребенок действительно не попал под машину… Она добьется этого. Безусловно, она скандалистка.

Алена:

- Это мамочки нового поколения - безбашенные и с тараканами в голове. И я всегда говорю: «Вы попробуйте на себя примерить эту проблему». Иди сама учителем поработай, пускай тебе такие мамочки мозг повыносят недельку, две или годик.

Ирина:

- Я считаю, что в классе идет безобразная травля со стороны родителей. Очень непрофессиональная позиция учителя. Это ее задача - наладить благоприятную обстановку в классе и контакт. А она заняла позицию «обиженки». И кроме мамы, по большому счету, никого не волнует, что происходит с ребенком. Мама - молодец, она вынуждена стать бойцом.

Александр:

- Вы заметили, что звонящие женщины заняли сторону «яжемать»? У других детей тоже есть мамы, и они тоже против этой женщины. Я абсолютно против этой мамаши и ее ребенка, потому что она нарушает интересы общества.

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- Мне пятый десяток, - не скрывает мама первоклассника Надежда (фамилии героев не публикуем из этических соображений, но они есть в редакции. - Прим. ред.). - Двое моих детей уже окончили эту школу, еще одна дочка учится в старших классах. А самый младший пошел в первый класс, когда ему было 6 лет. Ни с кем из учителей у меня не было проблем, а вот с классной младшего - караул! (подробнее).

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