«Пусть идет в другую школу!»: третьекласснику, чей отец - педофил, объявили бойкот родители других детей

В Тогучине родители детей из третьего класса написали коллективное письмо. Взрослые требуют, чтобы один из учеников покинул школу. Мальчик - не хулиган, не неуч. Он стал изгоем из-за родителей...

Девочку искали всем райцентром. А позже выяснилось, что ее убил 30-летний местный житель - многодетный отчим. Фото: архив «КП».

«А ВЫ ЗНАЕТЕ, КТО ЕГО ОТЕЦ?!»

Отец ребенка - преступник, сидит в СИЗО. Мальчишка об этом не знает, ему всего-то 8 лет. Но в небольшом Тогучине (райцентр под Новосибирском) эту историю помнят многие взрослые: отморозок подкараулил на улице первоклассницу, увез ее в лес и задушил.

Поселок гудел тогда и был близок к свершению самосуда. Реакция людей понятна... Судья отправил преступника в колонию. Казалось бы, вот оно - возмездие. Но выходит, что вместе с отморозком отбывает наказание и ни в чем не виноватая семья. Перед тем как сесть, педофил связался с многодетной вдовой, втерся к ней в доверие. У них родился ребенок. Тот самый мальчик, против мамы которого сейчас разве что петиций не пишут.

- Ну так получилось… Я не виновата… Мы, женщины, всегда надеемся на что-то лучшее. А у него на лбу не было написано: «педофил и убийца», - рассказала КП-Новосибирск Надежда. - У меня тоже судьба не из легких: муж погиб при исполнении, он в ГУФСИН служил. И я осталась с четырьмя детьми на руках. Хотелось, как и всем, женского счастья. И тут он… Знаете, в Тогучине мужчин-то нормальных по пальцем пересчитать, выбор невелик... Вот и доверилась. Что мы пережили, когда узнали про него правду, словами не передать. Отец убитой девочки с ножом к нам приходил... И с тех пор я слышу обвинения. Но ладно меня обвиняете, я привыкла, выдержу. Ребенок-то тут при чем?

Надежда уверена, что именно криминальный бэкграунд отразился на отношении педагогов к ее сыну. Хотя прямым текстом ребенку никто не намекал на прошлое отца.

Первый скандал случился в первом же классе. Учитель отпустила детей с уроков раньше положенного. Мама оббежала в поисках сына весь Тогучин. Когда нашла - написала претензию в родительский чат. Слово за слово - и учительница Наталья Константиновна удалила маму из чата. Дальше выясняли отношения уже устно. Мама назвала педагога «никчемной», та подала в суд. Надежду оштрафовали за оскорбление на 1000 рублей. Важный момент: два года назад, когда мы готовили публикацию об этом, именно в школе корреспонденту поведали:

- Испугалась за сына? Потеряла его? Еще бы! Вы хоть знаете кто его отец? Он ребенка убил! Вот так же было: девочка ушла из школы, а домой больше не вернулась...

То есть слух о «сыне педофила» активно муссировался в учительских кругах уже тогда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/737777" frameborder="0"></iframe> «Почему мой ребенок изгой?»: мама третьеклассника возмущена, что учительница отказалась брать его в театр.

«МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС ПОКИНУТЬ НАШ КЛАСС!»

И вот новый конфликт. В октябре класс должен был ехать в театр. Но учитель открытым текстом сказала: сына Надежды она никуда не повезет. Словесный конфликт закончился заявлением учительницы о том, что она отказывается от всего класса. В ответ мальчику и его маме объявили бойкот и сверстники, и их родители.

- Обижают его… Он прячется в туалете, плачет. Вычеркивают его фамилию из списка класса, - переживает Надежда.

Родители детей не скрывают, что спят и видят, как мальчик переведется в другой класс, а еще лучше - в другую школу. В редакцию КП-Новосибирск они прислали открытое письмо. Под ним 14 подписей (всего в классе 22 ребенка).

«Надежда Геннадьевна, мама одного из учеников, уже третий год подряд терроризирует учителя, грубо вмешивается в педпроцесс, в мероприятия и дела, которые напрямую ее не касаются. Это человек конфликтный, крайне неуживчивый и неуравновешенный, склонный все недоразумения разрешать судилищем учителя, агрессией в отношении других людей. Она буквально замучила классного руководителя своими придирками, ежедневным контролем, выискиванием недостатков, - говорится в письме. - Какой учитель выдержит подобный прессинг? Вот и наша учительница Наталья Константиновна (которую все мы любим, уважаем и ценим за все те качества, которые и должны быть у прекрасного учителя) решила вообще отказаться от работы в классе, от преподавания. Когда же нашим детям, учителю, нам, родителям, дадут возможность спокойно учиться и радоваться жизни?! Мы настоятельно просим вас, Надежда, покинуть наш класс, если вас в нем никто и ничто не устраивает!»

Запись в дневнике. Учитель извещает родителей о поездке в театр. Фото: предоставлено героем публикации

«УЧИТЕЛЮ «СКОРУЮ» ВЫЗЫВАЛИ»

Мы позвонили авторам письма. Вопрос был один: как все-таки мама мальчика «терроризирует учителя»? Одна из мам сказала, что не хочет давать комментариев: «все написано в письме», другая: «спросите у самой Надежды». На более предметный разговор оказалась настроена лишь бабушка одной из учениц.

- Мальчика никто не преследует и не гнобит, у нас вопросы к его маме, - объясняет свою позицию Галина Андреевна. - Во-первых, многие не знали о том, кто его отец. Она сама всем рассказала. Во-вторых, с ребенком все нормально: он хорошо учится, играет с детьми, мама просто драматизирует. Я хожу за внучкой в школу, сама все вижу. Это вот как раз после того случая, как девочку у нас убили, мы теперь все водим детей и забираем из школы. Раньше-то они сами ходили... Это мужу ее спасибо сказать надо... Но я повторюсь: об этом узнала только сейчас, когда она чуть ли не в грудь себя бьет, что по этой причине ее сына преследуют. Но какого-то другого отношения к нему нет!

- А как объяснить, что ребенка демонстративно не берут в театр?

- Мама зашла в класс и начала: «Дети, вы почему не хотите, чтобы мой сын поехал в театр?» А дети тут вообще при чем? Хотят или не хотят… Это учитель. Она вообще-то у нас молодец: за год ребятишек раз пять в театр, на выставки вывозит. Но я ни разу не видела, чтобы ездил весь класс. Почему? Потому что их больше 20 человек, это явно многовато для одной учительницы. Группу набрали, поэтому кому-то отказали. Я думаю, так было.

Коллективное письмо родителей в редакцию «Комсомолки».

- Мама ребенка предлагала свою помощь в сопровождении... Да и другие родители могли бы... Я себе даже не представляю, как можно проводить такой отбор или кастинг, кто едет в театр, кто - нет.

- Вы напрасно это так воспринимаете. А вообще, это не ко мне вопрос. Но берут в театр не всех!

- А кого еще не взяли?

- Я не знаю.

- Вам когда-нибудь отказывали?

- Тоже не отвечу на этот вопрос. Но к маме мальчика я отношусь ровно. У меня только одна претензия: если учитель такой и сякой, зачем она ведет к нему ребенка?! Первое, что сделала бы я, - перевела бы его из класса. Но она упорно ведет ребенка к этой учительнице. В итоге довела… Учителю даже «Скорую» вызывали. И она написала отказную от класса. Ей здоровье дороже. Сейчас уроки в классе ведут все кто ни попадя. Нет учителя, потому что найти его среди года - проблема. Его и так-то найти - проблема... А Наталья Константиновна - лучший учитель в Тогучине, может даже в Новосибирской области! Вот мой старший внук у нее учился, так она их в начальной школе куда только не возила: постоянно и музеи, и театры, и выставки… Отучился в начальной школе - и все, больше их никуда никто не возит. Потому что это не входит в обязанности классного руководителя. А она - такая активная, энергичная, всегда готова была в свой выходной нашими детьми заниматься. То есть не только учеба у нее была на уме, но и воспитательный процесс организовала. Очень жаль, что мы остались без ее классного руководства, поэтому у родителей и реакция такая!

Взрослых попытались помирить чиновники от минобра и даже психологи. Надежда говорит, что родителям-активистам устроили встречу с ней, диалог проходил на глазах у специалистов.

- Пришли три мамочки, как раз те, которые громче всех шумят. Говорят: «Пусть твой сын идет в другую школу! Уходите из нашего класса», - описывает Надежда. - Тогда один из чиновников сказал: «Вообще-то по закону только она вправе решать, где будет учиться ее ребенок». Я сказала: «Да, и класс я менять не буду. И школу менять не собираюсь». Сказать-то сказала, а на самом деле не знаю, как дальше быть. Даже мне, взрослому человеку, очень тяжело, что уж говорить про сына, которому всего 8 лет...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/737774" frameborder="0"></iframe> Учительница отказалась брать в театр третьеклассника, чей отец - педофил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

WhatsApp раздора: Учительница удалила из родительского чата маму мальчика, которая пишет жалобы

- Мне пятый десяток, - не скрывает мама первоклассника Надежда (фамилии героев не публикуем из этических соображений, но они есть в редакции. - Прим. ред.). - Двое моих детей уже окончили эту школу, еще одна дочка учится в старших классах. А самый младший пошел в первый класс, когда ему было 6 лет. Ни с кем из учителей у меня не было проблем, а вот с классной младшего - караул! (подробнее).

«Почему мой ребенок изгой?»: учительница отказалась брать в театр третьеклассника, чей отец - педофил

После конфликта с мамой мальчика педагог написала заявление. В ответ на это ребенка стали травить уже сверстники - за то, что «довел учительницу» (подробнее).