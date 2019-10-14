«Почему мой ребенок изгой?»: учительница отказалась брать в театр третьеклассника, чей отец - педофил

Очередной школьный скандал произошел в Тогучине, что в Новосибирской области: учительница отказалась везти в театр восьмилетнего мальчика. Весь класс поедет в Новосибирск, а один ребенок - нет. Из принципа. История эта непростая и с запутанным бэкграундом. Рассказывать ее надо с самого начала, чтобы понять, почему мальчик стал изгоем для некоторых взрослых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/737774" frameborder="0"></iframe> Учительница отказалась брать в театр третьеклассника, чей отец - педофил.

«НАМЕКАЕТ, ЧТО МОЙ СЫН - НЕ В СЕБЕ»

В 2013 году Тогучин потрясла жуткая история: первоклассница Алена Водопьянова не вернулась домой из школы. Девочку искали всем райцентром. И нашли мертвой. Глубокой ночью. В пяти километрах от Тогучина, недалеко от Ленинск-Кузнецкой трассы. На шее ребенка был затянут шнурок. Убийцу поймали сразу: продавщица вспомнила, как Алена садилась к нему в машину... Еще один шок для райцентра: преступник - 30-летний программист - оказался многодетным отцом. Сошелся с вдовой, которая была старше его на семь лет и воспитывала троих детей. А через год в этой семье появился четвертый ребенок. Именно про него сейчас наша история. Назовем мальчика Ромой.

О том, что его отец в тюрьме, Рома, конечно, не знает. Мама Надежда (фамилию не публикуем из этических соображений. - Прим. ред.) пытается всячески защитить младшего от пересудов и шепота за спиной. И кажется, это удавалось, пока Роман не пошел в школу. Конфликт с первой учительницей - Натальей Константиновной - не заставил себя долго ждать.

- Мы учились весь сентябрь, а уже в октябре учитель сунула мне бумажку с телефоном: «Обратитесь к психологу, у вас ребенок со странностями». Намекала на его отца и на то, что мой сын тоже не в себе, - рассказала КП-Новосибирск мама мальчика. - Комиссия из детского сада отправила ребенка в школу в шесть лет, признала его смышленым, адекватным, а тут говорят о странностях. Потом была еще история: на уроке дали тему про отцов, и Рома плакал. Потому что он считает, что его папа умер. Он же не знает всей правды в силу возраста. Мальчик не знает, но взрослые-то в курсе!.. Зачем такую тему давать?

Недопонимание копилось и вылилось в первый громкий скандал. Учитель отпустила детей пораньше с уроков. Мама пришла за Ромой, которому тогда было всего шесть лет, а его нет. Оббежала весь Тогучин. Невольно вспоминала события 2013 года.

- Была в ужасе, меня трясло, - признается женщина. Сына в итоге нашла. А учителю написала жалобу в родительский чат в WhatsApp. Та ответила: «Дети самостоятельные, должны сами все делать, записывать в дневник, если изменилось расписание». А потом вообще удалила Надежду из чата. Та в ответ пожаловалась на педагога в управление образования. В ведомстве вынесли решение: если учитель не передает ребенка после школы родителям - объявить ему выговор.

Естественно, с тех пор отношения между учителем и мамой Ромы не заладились. Педагог даже подала в суд за оскорбления - Надежда в сердцах назвала ту «никчемной», за что заплатила штраф 1000 рублей.

То самое напоминание об экскурсии. Фото: предоставлено героем публикации.

«РЕБЕНОК ПЛАЧЕТ ВТОРОЙ ДЕНЬ»

Надежде казалось, что к третьему классу конфликт уже стал забываться. Недавно открыла дневник Ромы. Там запись от педагога: «Уважаемые родители, 27 октября состоится поездка в театр и музей. До 11 октября надо сдать 250 рублей на билет». В общем, 3 «Б» класс должен был поехать в Новосибирск на культурную программу.

- Я сразу решила сдать деньги, зашла в школу. В классе уже были дети, человек 15. Учитель сидела за столом, я ей протянула деньги, а она мне при всех: «Надежда Геннадьевна, не обижайтесь, но с вами я никуда не поеду», - вспоминает мама мальчика. - Смотрю, мой сын заплакал. И одноклассники понять не могут, почему такой ответ. Я думаю: «Ладно, надо как-то потушить конфликт». Отдала деньги старшей дочке, она учится в девятом классе. Говорю: «Может, у тебя возьмет? Ребенку она все-таки не откажет». Но нет, дочке тоже дали от ворот поворот.

Надежда даже написала доверенность на учителя, что доверяет ей своего ребенка. Но та все равно встала в позу: не повезу мальчика в Новосибирск, сводите его в театр сами и как-нибудь отдельно от класса.

После ухода учителя мальчику в школе досталось. Фото: предоставлено героем публикации.

«ВЫ НЕ ДОВЕРЯЕТЕ СВОЕМУ УЧИТЕЛЮ!»

В редакции КП-Новосибирск есть видео, на котором мама третьеклассника пытается выяснить причину такого отношения к сыну.

- Дети хотят слышать, также мой ребенок хочет слышать, почему (его не берут в поездку. - Прим. ред.). Дети не понимают. Почему мой ребенок как изгой? Почему он плачет второй день из-за того, что вы его не хотите взять в театр? Почему? Что в нем не так? - не без эмоций говорит на видео Надежда.

- Он плохо себя ведет! Он ужасно себя ведет! Он неадекватный!

Шепот детей на фоне.

- Не переживай. Поедешь! - обещает сыну мама, и в этот момент в класс входит директор.

Далее диалог продолжается уже у нее в кабинете.

- Вы почему мне отказали? - спрашивает Надежда.

- Вы официально ко мне обратитесь. Вы имеете право письменно обратиться, я вам отвечу, - говорит директор.

- Я еще вчера вам сказала: «Вас я не возьму!», - эмоционально перебивает учительница.

- Почему?

- Потому что вы не доверяете своему учителю!

- Я же вам сказала, что я поеду с вами в таком случае.

- Нет. Вы выражаете мне недоверие с первого класса!

- Вы сами знаете, почему.

- Вы хотите, чтобы я отказалась от этого класса? Вы хотите сменить учителя? Вы чего добиваетесь? Я вообще хочу отказаться от этого класса. Я как учитель сейчас оказываю по новому закону образовательные услуги, если вас мои услуги не устраивают...

- Меня не устраивает ваше отношение ко мне и моему сыну.

- У нас с вами нет отношений.

После препирательств директор пытается как-то объяснить, почему Роман все-таки не едет со всеми в театр.

- Значит, группа 12 человек у меня набрана. Больше 12 человек посылать опасно. К сожалению, уже все занято, - говорит она. И звучит это как издевка.

Кстати, на вопрос мамы: «Группа набрана? А сколько детей?», директор холодно отрезает: «А на этот вопрос я вам отвечать не обязана».

Учитель отказалась от класса из-за конфликта с мамой мальчика. Фото: предоставлено героем публикации.

«МЫ ВСЕ, ЧТО МОГЛИ, СДЕЛАЛИ»

Учительница в итоге написала заявление, что отказывается от 3 «Б» класса. Казалось бы, мама должна быть довольна, но нет. Дети начали предъявлять мальчику, что тот довел учителя.

- В классе есть стенд с фотографиями с первого класса. Дети оборвали снимок с сыном. Еще там висит список тех, кто учится в классе. Моего ребенка уже второй раз вычеркивают. Карандашом, к счастью. Я сегодня стерла пометку в очередной раз, повернулась к детям, говорю: «Не надо так делать, мы с Ромой вас всех уважаем, любим, давайте дружно жить». Все это, конечно, происходит из-за ошибок учителя, - считает Надежда.

Учительница и директор школы отказались от комментариев.

- Пусть решают эти вопросы люди, которые участвуют в этом конфликте, каждый своими путями. Мы все, что могли, уже сделали. Комментировать тут нечего, - сказала КП-Новосибирск директор, добавляя, что учитель продолжает работать в школе, но не с этим классом.

А как вы считаете, кто виноват в этой ситуации? И сможет ли мальчик продолжить учиться в этой школе без конфликтов?