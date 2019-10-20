Горела только одна кровать: на пожаре в новосибирской больнице серьезно пострадал пациент

Накануне вечером в Городской клиническая больнице скорой медицинской помощи № 2 на улице Якушева случился пожар. Огонь охватил вещи в одной из палат на первом этаже. Дым и гарь быстро распространились по этажу, в результате всех пациентов пришлось эвакуировать. Дело осложнялось тем, что в больнице много маломобильных пациентов.

— В 21 час — ликвидация открытого горения. Из здания эвакуировано 160 пациентов, в том числе 14 маломобильных, — сообщили в управлении МЧС.

Горела только одна кровать. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Информация о возгорании на пульт диспетчера поступила через сработавшую сигнализацию. С огнем пожарные справились за 15 минут, площадь пожара небольшая, серьезно пострадал один человек, который находился рядом с огнем.

— У человека 90% ожогов тела, он находится в реанимации, — сообщили в городской диспетчерской службе.

В палате найдена зажигалка. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Данные об одном пострадавшим также подтверждают в управлении МЧС и в больнице, где произошло ЧП.

В связи с тем, что пожар случился в больнице, пожару присвоили повышенный ранг опасности, к месту ЧП съехалось 20 спецмашин, в тушении приняли участие около 70 пожарных.

— Сейчас больница работает в штатном режиме, площадь повреждений небольшая, — добавляют в больнице.

У пострадавшего 90% ожогов. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Сибиряки, находившиеся в это время в больнице, рассказывают, что горела только одна кровать, естественно, пострадал именно этот пациент.

— У него все тело обгорело, — говорят очевидцы. — На месте нашли зажигалку, но что конкретно стало причиной пожара, пока не известно.

Пациенты больницы предполагают, что больной решил покурить на кровати, но точные причины пожара сейчас выясняют криминалисты и сотрудники следственного управления.

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Из палат эвакуировали 160 пациентов, в том числе 14 маломобильных.

— Пациентов на машинах скорой помощи вывозят из больницы, сказали куда-то на левый берег, — сообщил очевидец. — Остальные ждут на улице в тапочках, шортах и майках (подробнее).

Пожар в горбольнице № 2: лежачих эвакуируют, несколько этажей в дыму

— Пострадавшего пациента в тяжелом состоянии эвакуировали в реанимацию: он надышался продуктами горения. Всего эвакуировано 54 человека. Дым от пожара распространяется по второму и третьему этажам, — сообщают в соцсетях (подробнее).