«Стоят на улице в тапочках, шортах и майках»: новосибирские спасатели потушили пожар в горбольнице №2
Как сообщают в МЧС по Новосибирской области, сигнал о возгорании на пульт дежурного поступил в 20:46: сработала противопожарная сигнализация в трехэтажном здании городской больницы №2 по улице Якушева. Предварительно установлено, что очаг возгорания находился в палате на первом этаже: там горели вещи. Пожару был присвоен повышенный номер сложности.
Из палат эвакуировали 160 пациента, в том числе 14 маломобильных.
— Пациентов на машинах скорой помощи вывозят из больницы, сказали куда-то на левый берег, — сообщил очевидец. — Остальные ждут на улице в тапочках, шортах и майках.
Как сообщили в МЧС по Красноярскому краю, срочная медицинская помощь потребовалась одному маломобильному пациенту, которого спасли из горящей палаты.
На месте ЧП работают дознаватели. Фото: МЧС по Красноярскому краю
На месте работают дознаватели МЧС России для установления причины пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU