«Стоят на улице в тапочках, шортах и майках»: новосибирские спасатели потушили пожар в горбольнице №2

СЕГОДНЯ 19:17 2019-10-19T19:19:28+03:00

По предварительной информации, очаг возгорания был в палате на первом этаже. Фото: МЧС по Красноярскому краю

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Как сообщают в МЧС по Новосибирской области, сигнал о возгорании на пульт дежурного поступил в 20:46: сработала противопожарная сигнализация в трехэтажном здании городской больницы №2 по улице Якушева. Предварительно установлено, что очаг возгорания находился в палате на первом этаже: там горели вещи. Пожару был присвоен повышенный номер сложности.

Из палат эвакуировали 160 пациента, в том числе 14 маломобильных.

— Пациентов на машинах скорой помощи вывозят из больницы, сказали куда-то на левый берег, — сообщил очевидец. — Остальные ждут на улице в тапочках, шортах и майках.

Как сообщили в МЧС по Красноярскому краю, срочная медицинская помощь потребовалась одному маломобильному пациенту, которого спасли из горящей палаты.

На месте ЧП работают дознаватели. Фото: МЧС по Красноярскому краю

На месте работают дознаватели МЧС России для установления причины пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU