Пожар в горбольнице № 2: лежачих эвакуируют, несколько этажей в дыму
Как сообщают очевидцы, в горбольнице № 2, расположенной по улице Якушева 41, загорелось одно из помещений. Как стало известно «КП-Новосибирск», сейчас туда стягиваются пожарные расчеты: открытого пламени не видно, но есть задымление между вторым и третьим этажами. Оттуда люди сами выбежали, а лежачим помог медперсонал.
Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» сообщает об одном пострадавшем.
— Пострадавшего пациента в тяжелом состоянии эвакуировали в реанимацию: он надышался продуктами горения. Всего эвакуировано 54 человека. Дым от пожара распространяется по второму и третьему этажам, — сообщает паблик.
Также очевидцы сообщают:
— Одно из помещений — это морг, — пишут люди в комментариях.
— Там машин пожарных несколько и полиция, — сообщают сибиряки.
Горит горбольница №2.
ИСТОЧНИК KP.RU