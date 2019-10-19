Пожар в горбольнице № 2: лежачих эвакуируют, несколько этажей в дыму

СЕГОДНЯ 17:50 2019-10-19T17:50:30+03:00

Есть пострадавший пациент, он госпитализирован в реанимацию

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Как сообщают очевидцы, в горбольнице № 2, расположенной по улице Якушева 41, загорелось одно из помещений. Как стало известно «КП-Новосибирск», сейчас туда стягиваются пожарные расчеты: открытого пламени не видно, но есть задымление между вторым и третьим этажами. Оттуда люди сами выбежали, а лежачим помог медперсонал.

Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» сообщает об одном пострадавшем.

— Пострадавшего пациента в тяжелом состоянии эвакуировали в реанимацию: он надышался продуктами горения. Всего эвакуировано 54 человека. Дым от пожара распространяется по второму и третьему этажам, — сообщает паблик.

Также очевидцы сообщают:

— Одно из помещений — это морг, — пишут люди в комментариях.

— Там машин пожарных несколько и полиция, — сообщают сибиряки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/738851" frameborder="0"></iframe> Горит горбольница №2.

ИСТОЧНИК KP.RU