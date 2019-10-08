2019-10-08T11:56:56+03:00
Происшествия

ОМОН, проверка документов и куча задержанных: что сейчас происходит на Малыгинском и Хилокском рынках после массовой драки

Сотрудники МВД ищут нелегальных мигрантов, а сами мигранты рассказывают, что подобные стычки у них не в первых раз [трансляция обновляется]
Виктория МИНАЕВАЕкатерина КОМЯКОВАТатьяна СОЛОВОВА
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Потасовка на рынке началась после поджога авто. Фото: "Инцидент Новосибирск"Потасовка на рынке началась после поджога авто. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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После массовой драки, которая произошла на границе Малыгинского и Хилокского рынков в Новосибирске, туда пожаловал целый десант силовиков. По соцсетям гуляют фотографии, как ОМОН проверяет документы у торгоцев. Полицейским помогают сотрудники Росгвардии.

«Вооруженная группировка Тамерлана несколько лет людей давит».

Сами же мигранты заявляют, что подобные стычки у них не в первых раз. За несколько дней до шумихи в СМИ уже были разборки, только они прошли незамеченными для журналистов.

«Группировка требовала мзду с работников рынка» - разбираем причины массовой драки в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Корреспонденты КП-Новосибирск в режиме онлайн рассказывают, что на самом деле сейчас происходит на улице Малыгина.

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«Стрельба – это только начало»: пять торговцев пострадали в массовой драке на рынке

В потасовке участвовали несколько десятков человек, в основном местные рабочие и торговцы - граждане стран ближнего зарубежья. Вскоре после начала драки послышались выстрелы (подробности).

«Стреляют, перекрыли дорогу»: сибиряки сообщают о беспорядках в районе Хилокского рынка

— Полицейские блокируют выезды. Движение со стороны Станционной перекрыто от площади Энергетиков, — сообщает подписчик паблика «АСТ-54». — Экипажи ДПС перекрывают улицу Петухова

ИСТОЧНИК KP.RU

Онлайн-трансляция

Екатерина КОМЯКОВАЕкатерина КОМЯКОВАСейчас на рынке
Те самые вороты, через которые уезжали машины со стрелявшими. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Те самые вороты, через которые уезжали машины со стрелявшими.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Сколько человек участвовало в потасовке? Кто-то говорит, что 80, кто-то 200-300.Как говорят, у страха глаза велики. На фото: те самые ворота, через которые приезжали машины со стрелявшими.

Екатерина КОМЯКОВАЕкатерина КОМЯКОВАСейчас на рынке
Здесь произошла потасовка. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Здесь произошла потасовка.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

- Есть Рашид и Бек: они – главные в банде Тамерлана. Они были в числе тех, кто приехал на рынок в масках с автоматами. Они приезжают и собирают деньги с фур, с торговцев – где-то по 3 тысячи. Их люди боятся: если кто-то отказывается им платить, они этого человека увозят и избивают. Говорят, что полиция помогала им уехать, потому что машин было не две, а пять или шесть. Они выезжали за вороты и полиция их пропускала, - рассказал КП-Новосибирск один из очевидцев.

Екатерина КОМЯКОВАЕкатерина КОМЯКОВАСейчас на рынке
Перестрелка была на рынке. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Перестрелка была на рынке.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

- Машин, на которых приехали стрелявшие, было две. Одна – «Инфинити», которая все-таки успела выехать: ее сожгли. Вторая машина заехала на рынок и не выехала за ворота, поэтому ее не сожгли. Но ее разобрали по частям: на этом же Малыгинском рынке есть СТО. Из нее люди выбежали и убежали, - рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

Екатерина КОМЯКОВАЕкатерина КОМЯКОВАСейчас на рынке
Так сейчас выглядит рынок. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Так сейчас выглядит рынок.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

- Про Тамерлана – это слух, драка не была с ним связана. Что на самом деле произошло, я не знаю: все так быстро разбежались, даже полицейские не могли их поймать, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск один из торговцев.

Екатерина КОМЯКОВАЕкатерина КОМЯКОВАСейчас на рынке

— Дня два-три назад здесь тоже была драка, только не такая массовая, — рассказала КП-Новосибирск одна из работниц Малыгинского рынка. — Вчера же в потасовке сошлись человек 200-300. Все было на моих глазах. Сначала из-за ворот рынка выехала «Инфинити», водитель выскочил из иномарки и побежал. И если бы не убежал, то был бы труп! Потому что сотрудники рынка начали бить машину битами, дверки оторвали, багажник выломали, подожгли. Я спряталась за свой киоск, потому что машина начала взрываться, там что-то бахало все время...

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