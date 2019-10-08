ОМОН, проверка документов и куча задержанных: что сейчас происходит на Малыгинском и Хилокском рынках после массовой драки

После массовой драки, которая произошла на границе Малыгинского и Хилокского рынков в Новосибирске, туда пожаловал целый десант силовиков. По соцсетям гуляют фотографии, как ОМОН проверяет документы у торгоцев. Полицейским помогают сотрудники Росгвардии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/736466" frameborder="0"></iframe> «Вооруженная группировка Тамерлана несколько лет людей давит».

Сами же мигранты заявляют, что подобные стычки у них не в первых раз. За несколько дней до шумихи в СМИ уже были разборки, только они прошли незамеченными для журналистов.

«Группировка требовала мзду с работников рынка» - разбираем причины массовой драки в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Корреспонденты КП-Новосибирск в режиме онлайн рассказывают, что на самом деле сейчас происходит на улице Малыгина.

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