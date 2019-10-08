ОМОН, проверка документов и куча задержанных: что сейчас происходит на Малыгинском и Хилокском рынках после массовой драки

Те самые вороты, через которые уезжали машины со стрелявшими.Фото: Екатерина КОМЯКОВА
Сколько человек участвовало в потасовке? Кто-то говорит, что 80, кто-то 200-300.Как говорят, у страха глаза велики. На фото: те самые ворота, через которые приезжали машины со стрелявшими.
Здесь произошла потасовка.Фото: Екатерина КОМЯКОВА
- Есть Рашид и Бек: они – главные в банде Тамерлана. Они были в числе тех, кто приехал на рынок в масках с автоматами. Они приезжают и собирают деньги с фур, с торговцев – где-то по 3 тысячи. Их люди боятся: если кто-то отказывается им платить, они этого человека увозят и избивают. Говорят, что полиция помогала им уехать, потому что машин было не две, а пять или шесть. Они выезжали за вороты и полиция их пропускала, - рассказал КП-Новосибирск один из очевидцев.
Перестрелка была на рынке.Фото: Екатерина КОМЯКОВА
- Машин, на которых приехали стрелявшие, было две. Одна – «Инфинити», которая все-таки успела выехать: ее сожгли. Вторая машина заехала на рынок и не выехала за ворота, поэтому ее не сожгли. Но ее разобрали по частям: на этом же Малыгинском рынке есть СТО. Из нее люди выбежали и убежали, - рассказали КП-Новосибирск очевидцы.
Так сейчас выглядит рынок.Фото: Екатерина КОМЯКОВА
- Про Тамерлана – это слух, драка не была с ним связана. Что на самом деле произошло, я не знаю: все так быстро разбежались, даже полицейские не могли их поймать, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск один из торговцев.
— Дня два-три назад здесь тоже была драка, только не такая массовая, — рассказала КП-Новосибирск одна из работниц Малыгинского рынка. — Вчера же в потасовке сошлись человек 200-300. Все было на моих глазах. Сначала из-за ворот рынка выехала «Инфинити», водитель выскочил из иномарки и побежал. И если бы не убежал, то был бы труп! Потому что сотрудники рынка начали бить машину битами, дверки оторвали, багажник выломали, подожгли. Я спряталась за свой киоск, потому что машина начала взрываться, там что-то бахало все время...