«Даже дыры появились»: сибирячка рассказала, как в ее автомобиль ударила молния

В минувшие выходные жительница Новосибирска Анна возвращалась с дачи на своем автомобиле. Небо затянуто тучами, дождь стеной, еще и молнии сверкают. По Бердскому шоссе идет плотный поток машин. Вдруг Анна заметила вспышку и услышала резкий громкий хлопок. Машина встала, бортовой компьютер выдал ошибку, замигал значок аккумулятора - он внезапно сел, в салоне запахло проводкой. Светофоры поблизости потухли.

- Я вышла из машины, обошла ее кругом. Сначала не поняла, что случилось. Сзади на багажнике и стекле увидела следы. Окно потрескалось, где-то даже дыры появились. Тогда поняла, что мы молнию поймали, - рассказала «КП» - Новосибирск» Анна.

Заднее стекло пошло трещинами. Фото: соцсети.

После случившегося машина отказалась двигаться дальше. Пришлось вызывать эвакуатор, везти на диагностику. Слесари, услышав рассказ женщины, почесали затылки - отродясь про такие поломки не слышали.

- Вся электроника «умерла», теперь только менять ее, - объясняет сибирячка. - Технари не знают пока, откуда начинать ремонт.

К слову, по-настоящему Анна испугалась за свою жизнь, когда увидела момент удара молнии со стороны. Одна из машин в потоке поймала на регистратор тот самый разряд. Автор выложила ролик в Сеть. На замедленной перемотке видно, как желтая молния четко бьет в машину.

В автомобиль ударила молния, как это было 00:00 00:00

- Увидев момент удара, сильно испугалась. Видимо, нам повезло, в рубашке родились. Но хочу добавить: видео-то люди сняли, рядом было много машин, но никто не предложил нам помощь, не спросил, все ли хорошо, - сетует сибирячка.

В комментариях в социальных сетях люди шутят:

- Аккумулятор зарядился навечно!

- Водитель теперь восемь языков знает! Надо искать открывшиеся суперспособности.

В некоторых местах молния пробила стекло насквозь. Фото: соцсети.

Анне же не до шуток - теперь она не то чтобы боится сесть за руль, но в ураган точно никуда не поедет.

- Лучше переждать непогоду, чем рисковать жизнью. Теперь я это точно знаю, - говорит женщина. - Да еще лучше радио выключать, у нас как раз музыка играла со станции. Может, и правда поймали разряд по FM-волне.

В сети появились фото кроссовера, в который попала молния.

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«Это было предупреждение свыше»: в сети появились фото кроссовера, в который попала молния

— После попадания молнии в машине сгорела антенна, разбилось стекло багажника, повреждены блоки управления, иммобилайзер, компьютер, а также не распознается ключ, — рассказал подробности специалист автосервиса (подробности).