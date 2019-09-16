2019-09-16T10:14:46+03:00
Общество

«Это было предупреждение свыше»: в сети появились фото кроссовера, в который попала молния

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 15 сентября во время сильного ливня на Бердском шоссе
Надежда ЯРКОВА
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Электрический разряд попал во внешнюю антенну кроссовера.Электрический разряд попал во внешнюю антенну кроссовера.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Кроссовер получил многочисленные повреждения после попадания молнии в Первомайском районе Новосибирска. В ролике видно, как электрический разряд попадает во внешнюю антенну кроссоверу Toyota RAV4, который ехал в этот момент по Бердскому шоссе. Для ремонта машину доставили в автосервис Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

— После попадания молнии в машине сгорела антенна, разбилось стекло багажника, повреждены блоки управления, иммобилайзер, компьютер, а также не распознается ключ, — рассказал подробности специалист автосервиса.

К счастью, люди, ехавшие в машине, не пострадали. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

К счастью, люди, ехавшие в машине, не пострадали.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Пользователи соцсетей теперь активно обсуждают произошедшее. Вот что они пишут в комментариях:

"Тойота" получила значительные повреждения после удара молнии. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

"Тойота" получила значительные повреждения после удара молнии.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Чувак заново родился!

— Вот это подзарядил аккумулятор, называется.

— Сочувствую хозяину. Электрику теперь работы много, а хозяину растрат.

— Вступаешь в терки с Зевсом? Будь готов отвечать.

— Интересно, страховка работает в этом случае? — задается один из пользователей.

В сети появились фото кроссовера, в который попала молния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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