«Это было предупреждение свыше»: в сети появились фото кроссовера, в который попала молния
Кроссовер получил многочисленные повреждения после попадания молнии в Первомайском районе Новосибирска. В ролике видно, как электрический разряд попадает во внешнюю антенну кроссоверу Toyota RAV4, который ехал в этот момент по Бердскому шоссе. Для ремонта машину доставили в автосервис Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
— После попадания молнии в машине сгорела антенна, разбилось стекло багажника, повреждены блоки управления, иммобилайзер, компьютер, а также не распознается ключ, — рассказал подробности специалист автосервиса.
К счастью, люди, ехавшие в машине, не пострадали.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Пользователи соцсетей теперь активно обсуждают произошедшее. Вот что они пишут в комментариях:
"Тойота" получила значительные повреждения после удара молнии.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
— Чувак заново родился!
— Вот это подзарядил аккумулятор, называется.
— Сочувствую хозяину. Электрику теперь работы много, а хозяину растрат.
— Вступаешь в терки с Зевсом? Будь готов отвечать.
— Интересно, страховка работает в этом случае? — задается один из пользователей.
В сети появились фото кроссовера, в который попала молния.
ИСТОЧНИК KP.RU