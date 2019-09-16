2019-09-16T04:19:34+03:00
Общество

Toyota против Зевса: под Новосибирском во внедорожник попала молния

Видеорегистратор одного из запечатлел момент, как молния попала прямо в машину
Надежда ЯРКОВАВладимир ПТАШНИК
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Молния попала в кроссовер, ехавший по Бердскому шоссе. Фото: "Инцидент.Новосибирск".Молния попала в кроссовер, ехавший по Бердскому шоссе. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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Инцидент произошел днем в воскресенье, 15 сентября во время ливня, который затопил улицы города, а гром и молнии пугали горожан. Пожалуй, больше всего испугались владельцы кроссовера Toyota RAV4 — в их машину попала молния, когда они ехали по Бердскому шоссе. Видео произошедшего опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Молния поразила заднюю часть автомобиля, озарив яркой вспышкой все вокруг. На удивление, машина не только не загорелась, но судя по работающим фарам, ее электроника также осталась в порядке.

У машины после удара молнии треснуло стекло и оплавился пластик. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

У машины после удара молнии треснуло стекло и оплавился пластик. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

— Это в машину родственницы моей попала молний. Все целые. Молния попала в багажник, — пишет родственник владельцев авто Евгений в комментарии к видео.

В подтверждение своих слов, он прикладывает фото кроссовера после инцидента: у него треснуло заднее стекло, а также оплавился пластик, находившийся в месте удара молнии.

Радует, что машина оказалась настолько надежной, что легко пережила прямое попадание молнии без ущерба для сидящих внутри.

под Новосибирском во внедорожник попала молния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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