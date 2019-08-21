«Дожди прошли, что вы хотели?»: новая крыша дома рухнула на мать с ребенком

Инна Василенко и ее сын-школьник оказались заложниками затянувшегося капитального ремонта. Женщина живет в трехэтажном старом доме по 2-й улице Шевцовой в Новосибирске. С мая в доме идет капитальный ремонт, подрядчик делает новую крышу. Казалось, затянувшаяся замена близилась к концу. Но в ночь на 21 августа та самая крыша рухнула прямо на людей. Инна Василенко вместе с сыном оказались заперты в своей квартире №9.

Инна Василенко и ее квартира.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Все выходы отрезаны. Нахожусь изолированной в спальной комнате вместе с несовершеннолетним ребенком. Выйти не представляется никакой возможности, так как в зале полностью обрушилось перекрытие, — устало говорит на видео Инна, показывая кавардак в комнате.

В кадре — строительный мусор, штукатурка, балки — все это смешалось с мебелью и обоями...

Крыша рухнула на комнату, в которой спала мать с сыном-школьником.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Инну из квартиры пришлось вызволять сотрудникам муниципальной спасательной службы. Женщина и ее ребенок целы, но пережили шок.

— Сейчас подрядчик ищет им квартиру поблизости, будет снимать, а крышу делать заново, — рассказал КП-Новосибирск Виктор Чичиланов, начальник местного ЖЭУ. — Вины управляющей компании тут нет, не мы делаем эту злополучную крышу.

В доме теперь вообще нет крыши.Фото: Алена МАРТЫНОВА

По словам Чичиланова, дом, которому уже больше полувека, попал под программу капремонта. Мэрия заключила с подрядчиком договор на ремонт. А тот оказался нерасторопный. И это мягко говоря.

— С мая ремонтируют. Сейчас уже к осени дело. Дожди прошли, что вы хотели? Все размокло, плюс на самой крыше всякие строительные материалы лежали. Вот все это и рухнуло вниз, лист наката рухнул. Подрядчик такой попался, не очень, на него уже и в департамент технадзора, и в прокуратуру жаловались, это еще до ЧП было, — говорит Чичиланов. — За полтора месяца реально было крышу поменять, а они возятся все лето.

— А людей почему не переселили в маневренный фонд?

— Там всего 10 квартир. Предлагали всем переехать на время ремонта. Девятая квартира, где и рухнули перекрытия, отказалась. Но сейчас, конечно, там жить нельзя...

Капитальный ремонт оказался хуже пожара.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/727133" frameborder="0"></iframe> Крыша рухнула на спящие мать и ребенка.

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