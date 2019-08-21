Пока мирно спали: в Новосибирске на мать с ребенком рухнула крыша дома

СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-21T10:05:58+03:00

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Жительница дома №20 по 2-й улице Шевцовой Калиниского района в Новосибирске вместе со своим сыном-подростком оказалась погребена под рухнувшей крышей дома.

Инцидент произошел поздно ночью. В одной из комнат квартиры частично провалилась крыша. А женщина и 14-летний сын оказались в ловушке и им понадобилась помощь спасателей.

— Полное обрушение крыши произошло в 2:40. Весь шлак и строительный мусор рухнул в комнату. Женщина вызвала помощь, однако вытащить ее и ребенка удалось только к утру, — сообщает паблик «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

По словам женщины, проблемы с крышей двухэтажного дома, на верхнем этаже которого находится ее квартира, начались в ходе ремонта кровли. Тогда на крыше дома складировались стройматериалы, под весом которых сместилась одна из балок, удерживающих крышу.

— Частичное обрушение крыши было еще вчера, — уточнила женщина, запертая в обрушившемся доме. — По этому факту у нас была комиссия из мэрии, из строительного контроля, из управляющей компании, из фонда модернизации. Обязали подрядчика все восстановить. Подрядчик заверил меня, что угрозы жизни нет. В итоге ночью все обрушилось.

Фото с места обрушения крыши.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU