«У меня в квартире дождь»: в Новосибирске во время ливня затопило двухэтажный дом

Жители дома на ул.Грибоедова, 127 этой ночью не спали. Им было чем заняться: с тазиками, ковшами и зонтами на перевес они бегали по своим квартирам, вычерпывали воду, словно они на тонущей шлюпке. Сильный ливень обрушился на город, выдав за сутки двухнедельную норму осадков. Крыша жильцов не спасла, ее ведь просто не было. Оказывается с 15 мая в доме идет капремонт, кровлю разобрали, а собрать до сих пор не могут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/720775" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске во время ливня затопило двухэтажный дом.Алена МАРТЫНОВА

- Я звонила в диспетчерскую службу города, там меня в управляющую компанию отправили. В Управляющей компании сказали, это проблема подрядчика, - рассказывает о своих поисках виновных жительница дома Лина Волгина. – В итоге мы просто залезли на крышу. Там сидел один человек, мы ему: «Закрой крышу хотя бы пленкой». А он в ответ: «Пошли вы на», а далее три буквы назвал.

Дом на улице Грибоедова. Горе от капремонта.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Старшая по дому все-таки разыскала номер телефона начальника подрядной организации, он приехал.

- У рабочих была пленка, но они ее когда-то выкинули вместе с мусором, - объясняет оплошность Индиган Али управляющий в подрядной организации «Масстройэлит». – Поэтому я приехал с новой пленкой, начали стелить ее. Уже 12 часов ночи было, когда закончили.

Потолок в подъезде мокрый с двух сторон.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Примерно в это же время и дождь стих…

- Я уже просто по инерции живу, затопило и затопило. Что дальше, не известно… - говорит жительница Ольга Яковлева. – Нас уже третий раз за это лето топит. Я вообще против капремонтов – такие деньги в трубу сливаем, сами же за него платим. Я бы эти деньги лучше детям своим отдала, - у Ольги Михайловны ком в горле, еще чуть-чуть и заплачет, но раскисать некогда, хозяйка берет ведро и продолжает черпать.

Так выглядит крыша дома, ремонт идет с середины мая.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Я и в МЧС ночью звонила, говорю им: «У меня в квартире дождь!». Не приехали, хотя сказали, что вызов принят, - продолжает женщина.

Вид у квартир – обнять и плакать. Мебель мокрая, грязная, обои вспучились, запах сырости кругом. Все на выброс, оставить что-то и почистить не получится – вместе с водой на мебель пролилась противопожарная жидкость, которой успели обработать кровлю.

Воду из дома люди выносят ведрами.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Мы все в шоке. Соседка у сына ночевала, я дома – вот тут под дождем сидела, на стуле. С первого этажа жильцы на лавке головы опустили. У них потолок весь потрескался, штукатурка на них сыплется, они просто не хотят в дом идти, - говорит Лина Волгина.

В подъезде потолок тоже пошел трещинами. Ущерб огромен, жители возмущаются: что же это за капремонт, от которого дом только страшнее и хлипче становится?

Даже Мурзик и тот промок.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Комсомолка» спросила у подрядчика Индигана Али, как он собирается выходить из положения.

- Все будет, все сделаем! Мы же строители! С жильцами говорил, сегодня в трех квартирах уже был, сушим подъезды пушками сейчас. Мы ремонт им сделаем, мебель купим, - говорит строитель.

Один из сотрудников подрядной организации.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Где же вы столько денег возьмете? Там 12 квартир, – задаем не праздный вопрос.

- Все найдем, все сделаем, - повторяет мантру Индиган.

- Почему ремонт затянули, с середины мая ведь крышу чините?

Вода шла прямо с потолка.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Там кровля сложная, потом проект поменяли. Вот такие дела.

В управляющей компании УК ЖХ Октябрьского района о проблеме знают, в доме был директор ЖЭУ-4 Дмитрий Агеенко. Говорит, что в четверг в доме соберется комиссия с участием представителей департамента капремонта, подрядчика обяжут все исправить, ремонт в квартирах сделать. Для начала нужно оценить ущерб, этим займутся эксперты. Жильцы уже боятся, что им насчитают ущерба «на три копейки».

КП-Новосибирск следит за развитием событий.