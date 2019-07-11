«Что от нас осталось - только самый черный пепел»: 16-летняя сибирячка, сгоревшая в доме с братом и сестрой, предсказала трагедию в соцсетях

Трагедия в селе Целинном Коченевского района произошла во втором часу ночи в четверг, 11 июля: на пожаре погибли 4-летний Алексей*, 6-летняя Алина* и их двоюродная 16-летняя сестра – Аня*. Спастись удалось только их 61-летней бабушке – Светлане Павловской.

«СОБИРАЛИСЬ ДЕЛАТЬ РЕМОНТ»

В злополучную ночь в доме бабушки были все трое внуков. Двоих – Лешу и Алину оставила мама, которая в ту ночь работала в Доме милосердия. А Аня жила с бабушкой постоянно.

- Бабушка взяла над ней опеку 11 лет назад, когда ее родная дочь – мама девочки – пропала без вести. Что с ней случилось, до сих пор никто не знает, - вспоминает Светлана Форрат, знакомая семьи.

Получается, бабушка воспитывала Аню с детства, при этом девочка училась в школе хорошо, успевала заниматься в театральном и танцевальном кружке, совсем скоро должна была решать, куда поступать дальше…

Пожар унес жизни троих детей. Фото: СКР по Новосибирской области.

- Бабушка всегда старалась угодить Ане, любила ее безумно, - вспоминает одна из подруг погибшей.

Леша и Алина – это дети другой дочери Светланы, Фаины. В ту ночь женщина была на ночной смене – она работает нянечкой в Доме милосердия, ухаживает за брошенными стариками.

- Вы знаете, как у нас детей Фаи все любили! Они часто приходили к нам вместе с мамой (отец с детьми не жил – Ред.): всегда вежливые, поздороваются со всеми, пообщаются. Радовали наших стариков, - вздыхает Светлана Грачева, коллега Фаины. – Алиночка должна была через год в первый класс пойти…

- Фая вообще была замечательной мамой: да жили они не богато, втроем в небольшом домике, но дети всегда чистенькими были, ухоженными, - говорит Светлана Форрат. - Бабушка Света помогала им. А еще собиралась делать у себя ремонт: накануне купила шпаклевку, еще какие-то материалы… Но все это сгорело буквально через несколько часов…

ПРОРОЧЕСКИЙ СТАТУС

По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за замкнувшей проводки на веранде. Была глубокая ночь… Пожар увидели соседи. В том числе сын бабы Светы, который живет поблизости. Именно он вынес пожилую женщину из огня. Детей спасти не успел...

- Через три минуты после вызова пожарные были на месте, но та половина двухквартирного дома, где находилась семья и пристройка к нему, были полностью охвачены огнем, - говорят в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Все, что осталось от дома. Фото: СКР по Новосибирской области.

О том, что в доме пожар, Фая, мама погибших детей, узнала на смене: сразу же побежала к дому.

- До сих пор страшно вспоминать, как сильно она кричала: мы все испугались, что она просто сойдет с ума, - переживают сельчане. – Сейчас с ней находятся родные и двоюродные сестры, близкие семьи… Бабушка Света - в больнице: она получила серьезные ожоги.

Есть в этой истории одно жуткое совпадение: на странице погибшей Ани в соцсетях стоит будто пророческий статус: «28//3// что от нас осталось — только самый чёрный пепел». А была она в сети за несколько минут до трагедии…

Пророческий статус на странице у девушки.Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас все жители села Целинное собирают материальную помощь для семьи. Местная администрация тоже проведет совещание, чтобы обсудить, как можно помочь Фаине, потерявшей детей и пенсионерке, которая сейчас лежит в больнице…

Следователи тем временем возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

*Имена детей изменены.