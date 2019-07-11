Спаслась только бабушка: на пожаре в частном доме погибли трое детей

СЕГОДНЯ 04:51 2019-07-11T05:20:25+03:00

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Трагедия произошла сегодня ночью в селе Целинное Коченевского района Новосибирской области.

— 11 июля в 1:05 ночи в селе загорелся частный дом. На момент прибытия первого пожарного подразделения горела одна половина дома по всей площади. В результате пожара огнем повреждена крыша и одна половина дома, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Пожар огнеборцам удалось локализовать в 1:56, а полностью справиться с огнем в 3:54. Воду к месту пожара подвозили от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии 800 метров.

— В огне были обнаружены тела детей 4-х,6-ти и 14-ти лет. Пожилую женщину, опекавшую их, удалось спасти, но она получила ожоги 35% тела, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу, — сообщают в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте», добавив, что дом был построен из шпал.

Причины возгорания выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU