2019-07-11T07:17:41+03:00
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по погибшим в пожаре под Новосибирском детям

На пожаре удалось спасти только 61-летнюю женщину — опекуна погибших детей
Надежда ЯРКОВА
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Из дома успели спасти пожилую женщину - она получила ожоги. Фото: СУ СКР по Новосибирской области.Из дома успели спасти пожилую женщину - она получила ожоги. Фото: СУ СКР по Новосибирской области.
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Пожар в частном доме в селе Целинное Коченевского района Новосибирской области унес жизни двух маленьких детей и подростка.

— Жилой частный дом загорелся около часа ночи. Из горящего дома удалось спасти 61-летнюю женщину - она получила ожоги, а трое детей возрастом 3-ех, 4-ех и 16-ти лет погибли. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей-криминалистов следственного управления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, а также проводятся другие следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшей трагедии.

— По предварительной версии, пожар в доме произошел в результате нарушения правил устройств и эксплуатации электрооборудования, из-за чего на веранде дома произошло короткое замыкание электропроводки, — добавили в областном МЧС.

Трое детей погибли в горящем доме. Фото: СУ СКР по Новосибирской области.

Трое детей погибли в горящем доме. Фото: СУ СКР по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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