2019-06-18T18:46:41+03:00
Общество

«Мариванна» подкралась к детям: новосибирцев возмутили плантации конопли возле алтайской школы

Сибирь атаковал каннабис: запрещенная трава всходит в самых неподходящих местах - возле администраций и в семейных парках
Виктория МИНАЕВАВадим АЛЕКСЕЕВ
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В Сибири этим летом активно борются с коноплей. Этот кустик снят в Чемальском районе Республики Алтай. Фото: читатель «КП».В Сибири этим летом активно борются с коноплей. Этот кустик снят в Чемальском районе Республики Алтай. Фото: читатель «КП».
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Новосибирцы, вернувшиеся с отдыха на Алтае, прислали в «Комсомолку» возмущенное письмо: «Были в Чемальском районе. Гуляя мимо местной школы, заметили прямо возле забора плантацию конопли! Очень много кустиков! Школа, несмотря на летние каникулы, не пустует, детей много. И бегают прямо рядом с «мариванной». Это вообще дикость!»

В Сибири с этой дикостью просто напасть! Например, на Алтае целая плантация дурман-травы появилась на клумбе возле памятника Владимиру Ленину в центре Камня-на-Оби. А в Новосибирске конопля взошла прямо под окнами одной из районных администраций. Дикой плантацией конопли прославился и один из районов области - Кыштовский. Местные пришли отдохнуть в парк Семьи, а там - конопляное поле. Фотографии травы разлетелись по интернету. Тогда администрация нанесла удар по зеленой напасти. Юрист Кыштовского сельсовета Алена Зуева говорит, что теперь в парке - ни травинки:

Конопля растет прямо за оградой школы в Чемале. Фото: читатель «КП».

Конопля растет прямо за оградой школы в Чемале. Фото: читатель «КП».

- Как появилась эта конопля? Да просто завезли чернозем на клумбу, чтобы цветочки получше росли. А видите, как получилось... Начала всходить конопля. Теперь планируем все перекопать, чтобы корни перетрясти.

Искать работников для этой миссии не пришлось. Прополкой парка занимались штрафники - те, кого суд приговорил к обязательным работам. Как правило, алиментщики.

- Если конопля взошла на сельхозпредприятии, в крестьянско-фермерском хозяйстве, то уничтожение происходит не только механическим путем - с помощью бульдозера, но и химическим - при обработке посевов, - пояснил «КП» - Новосибирск» заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко. - Если она растет на территории муниципальных образований, то чаще всего ее или скашивают, или бульдозером сгребают в кучу, а потом сжигают.

Мелких преступников заставили полоть коноплю в парке под Новосибирском. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Апанасенко говорит, что битва против каннабиса идет из года в год. Но не всякая конопля подлежит уничтожению. В Сибири, оказывается, есть не только вредная трава, но и полезная.

- В Мошковском районе в промышленном масштабе - на 145 гектарах - засеяли коноплю ненаркотического содержания. Сорта «Вера» и «Надежда». Они входят в госреестр растений, допущенных к селекции, используются при производстве утеплителей и мешковины, - говорит Виктор Апанасенко.

Но вы, если увидите коноплю, вряд ли отличите «Веру» и «Надежду» от «мариванны». Поэтому не жалейте зелени, лучше ее скосить, чем нарваться на штраф от тех же чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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