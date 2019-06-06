«С черноземом завезли»: заросли конопли в парке «Семьи» выкосили после скандала в соцсетях
История с зарослями конопли в парке «Семьи» всплыла после того, как скандальные фото появились в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Корреспондентам «КП-Новосибирск» удалось связаться с местной администрацией: вот как чиновники объяснили, почему вообще в парке появилось это растение.
- Семена попали сюда вместе с черноземом, завезенным с ферм: он был нужен, чтобы цветы получше росли, — пояснил представитель Кыштовского сельсовета.
Чиновники недоумевают: почему в соцсетях поднялся такой переполох. Говорят, что все преувеличили:
— Не было зарослей конопли, только ее всходы не больше 10 сантиметров, — утверждают в администрации.
Тем не менее, за тем, чтобы конопля исчезла из парка, власти проследили: косили ее разнорабочие и осужденные, которым назначили исправительные работы.
- Все корни конопли выкорчевали, - уверяют чиновники.
ИСТОЧНИК KP.RU