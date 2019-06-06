2019-06-06T17:23:33+03:00
Общество

«С черноземом завезли»: заросли конопли в парке «Семьи» выкосили после скандала в соцсетях

На эти работы в Кыштовском районе отправили осужденных
Анастасия САМАРЦЕВА
Поделиться:
По словам администрации, конопля оказалась в парке вместе с грунтом.По словам администрации, конопля оказалась в парке вместе с грунтом.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

История с зарослями конопли в парке «Семьи» всплыла после того, как скандальные фото появились в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Корреспондентам «КП-Новосибирск» удалось связаться с местной администрацией: вот как чиновники объяснили, почему вообще в парке появилось это растение.

- Семена попали сюда вместе с черноземом, завезенным с ферм: он был нужен, чтобы цветы получше росли, — пояснил представитель Кыштовского сельсовета.

Чиновники недоумевают: почему в соцсетях поднялся такой переполох. Говорят, что все преувеличили:

— Не было зарослей конопли, только ее всходы не больше 10 сантиметров, — утверждают в администрации.

Тем не менее, за тем, чтобы конопля исчезла из парка, власти проследили: косили ее разнорабочие и осужденные, которым назначили исправительные работы.

- Все корни конопли выкорчевали, - уверяют чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Где Ростик?»: белого медвежонка из России потеряли в зоопарке Китая
На ошибках учатся: проект станции метро «Спортивная» повторно пройдет госэкспертизу
В Новосибирске детям предложили сказать спасибо Сталину
Новосибирская делегация начала работу на Петербургской экономическом форуме
Металл спасен, никто не пострадал
А если Хабибу не понравится? Известный боец стал лицом киоска с шаурмой
Прокатились с огоньком: в Новосибирске загорелся трамвай с пассажирами
За обиженных бабушек: ОМОН красиво взял пранкера в семейных трусах
Над областью нависли тучи: новосибирцев ждет буря и град
«Ты плохо на нее влияешь»: в соцсетях отругали Элджея за «голое» фото Насти Ивлеевой
В Новосибирске дождь и мусор залатали яму вместо чиновников
Расплатились Онегиным: новосибирцы бесплатно проехались в метро за стихи Пушкина
«Довели до инфаркта, арестовали вместе с женой»: дочь экс-директора клиники Мешалкина написала пост в защиту родителей
Водители двух одинаковых машин устроили гонки и влетели под грузовик в центре города
«Я за ним, а он от меня убегает»: женщина рассказала, как спасла из горящей квартиры пятилетнего мальчика
Не котик, а картинка! Зоозащитники покрасили животных ради ярких фото
Погода на день в Новосибирске: 6 июня обещают 27-градусную жару
Экс-председатель областного суда получила предупреждение от ВККС
Только посмотрите: сибиряк нарисовал портрет героя Советского Союза на яблочной косточке
Резко повернул: в Новосибирске опрокинулся автокран
Нашел жертву в интернете: нелегальный мигрант зарезал женщину во время свидания
Какой ужас пережил Ужас: в Новосибирске спасают сову, которую держали в квартире на потеху ребенку
20 встреч, 7 соглашений: в правительстве Новосибирской области рассказали о программе ПМЭФ-2019
«Нам не по пути»: Дарья Украинцева попрощалась с ЛДПР и ушла баллотироваться в мэры
Матерился и размахивал руками: пьяный вахтовик устроил дебош в «Толмачево»
Долгострой на улице Беловежской сдан
Арест отложили из-за болезни: экс-директора клиники Мешалкина не смогли взять под стражу
Итоги мая: ГБР вызывали чаще