«С черноземом завезли»: заросли конопли в парке «Семьи» выкосили после скандала в соцсетях

СЕГОДНЯ 17:18 2019-06-06T17:23:33+03:00

По словам администрации, конопля оказалась в парке вместе с грунтом. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

На эти работы в Кыштовском районе отправили осужденных

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История с зарослями конопли в парке «Семьи» всплыла после того, как скандальные фото появились в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Корреспондентам «КП-Новосибирск» удалось связаться с местной администрацией: вот как чиновники объяснили, почему вообще в парке появилось это растение.

- Семена попали сюда вместе с черноземом, завезенным с ферм: он был нужен, чтобы цветы получше росли, — пояснил представитель Кыштовского сельсовета.

Чиновники недоумевают: почему в соцсетях поднялся такой переполох. Говорят, что все преувеличили:

— Не было зарослей конопли, только ее всходы не больше 10 сантиметров, — утверждают в администрации.

Тем не менее, за тем, чтобы конопля исчезла из парка, власти проследили: косили ее разнорабочие и осужденные, которым назначили исправительные работы.

- Все корни конопли выкорчевали, - уверяют чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU