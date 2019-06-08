«Он не инсультник! И дрался в салоне!»: пассажир без сознания, которого выволокли из трамвая, оказался пьяным

В соцсетях обсуждают видеоролик, на котором пассажира трамвая стаскивают по ступенькам на улицу и оставляют лежать на земле. Место действия — Новосибирск.

«Беднягу вынесли из трамвая, положили на асфальт и уехали. Причем рандомный пассажир подобрал слетевший с пострадавшего ботинок, кинул его в сторону, и зашел обратно», — пишут паблики, собирая комментарии из серии «Какие бездушные люди!», «Вот она настоящая наша духовность!».

Кто-то из интернет-комментаторов добавил драмы: «У мужика вообще-то инсульт. Упал без сознания»...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="356" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/713458" frameborder="0"></iframe> Пассажира вынесли из трамвая и кинули на асфальт.

У видео, которое сняли камеры наблюдения, уже десятки тысяч просмотров, но истинная картина, что же на самом деле случилось в трамвае №15, стала понятно только сейчас. Сначала хор комментаторов прервали в ГУ МВД по Новосибирской области. Там проводят проверку, но заявляют:

— С 52-летним мужчиной все в порядке. Прохожие вызвали ему «Скорую». Тот после осмотра врачами самостоятельно ушел домой. Никой госпитализации не было, — говорят в областном ГУ МВД. Согласитесь, человек, перенесший инсульт, вряд ли на своих двоих доберется до дома?

Стали разбираться и в департаменте транспорта мэрии Новосибирска. Опросили кондуктора и водителя трамвая, те говорят:

— Да он не инсультник! И дрался в салоне!

Чиновники прислали официальный ответ в «КП»-Новосибирск», в котором описывают события так:

— 06 июня в 20 ч. 50 мин. в салоне трамвая, следовавшего по маршруту №15 в сторону «Бугринской рощи», произошла драка между двумя пассажирами. На конечном остановочном пункте «Бугринская роща» пострадавшего пассажира, по внешним признакам находящегося в состоянии алкогольного опьянения, вынесли из салона трамвая на остановочную платформу. Трамвай продолжил движение по маршруту. Для установления меры ответственности водителя и кондуктора трамвая проводится служебная проверка.

Конечно, ответственности с водителя и кондуктора никто не снимает. Если человек был в отключке, стоило ли выносить его на улицу? Можно ведь было оставить его в трамвае, дождаться «Скорой»? Сейчас вину трамвайного экипажа также рассматривают в Следственном комитете, там собираются забрать все материалы из полиции и выяснить — нет ли тут состава преступления по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Этот пассажир трамвая тоже был в стельку пьян.Фото: СОЦСЕТИ

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Пассажира выкинули из трамвая на рельсы» и он… уснул

В 2016 году в Новосибирске произошла один в один история. Вагоновожатый выволок на улицу пассажира, вслед за ним на дорогу полетела обувь, видео появилось в соцсети. И пошло-поехало. Мол, звери, а не люди водят трамваи.

Тогда за горэлектротранспорт заступились врачи. Сказали, что сами намучились с этим пациентом, тот был пьян в стельку: ругался, матерился, замахивался на медиков. И кто же виноват тогда в подобных историях? (подробнее)