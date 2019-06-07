«Как так можно поступать?»: пассажира с инсультом вынесли из трамвая и кинули на асфальт
Инцидент произошел в четверг вечером, 6 июня в Кировском районе. Упавшего в обморок пассажира вынесли из трамвая, положили его на асфальт, бросили следом его ботинки и оставили так лежать. Трамвай же продолжил свой путь по маршруту. Мужчине помогли прохожие, которые вызвали ему «скорую». Они же предположили, что у мужчины случился инсульт.
Видео с произошедшим попало в соцсети. На нем видно, как двое мужчин грубо стаскивают по ступенькам мужчину без сознания и оставляют его лежать на асфальте. По словам очевидца, мужчина лежал так около 30 минут до прибытия медиков.
В МВД также рассказали о произошедшем.
— Мужчине помогли увидевшие это прохожие, которые и вызвали ему «скорую помощь». Приехавшие на место происшествия медики забрали его в больницу. Сотрудникам полиции по этому делу проводится проверка. Установлен мужчина, которому стало плохо — ему 52 года, житель Ленинского района. В настоящее время выясняются все обстоятельства данного происшествия, — рассказали в полиции, добавив, что новосибирец из больницы, после осмотра медиков, ушел самостоятельно.
Пользователи соцсетей сейчас обсуждают бессердечный поступок людей из трамвая:
- Деградация общества.
- Вот она настоящая наша духовность.
- Как так можно поступать?
Пассажира с инсультом вынесли из трамвая и кинули на асфальт.
ИСТОЧНИК KP.RU