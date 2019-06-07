«Как так можно поступать?»: пассажира с инсультом вынесли из трамвая и кинули на асфальт

СЕГОДНЯ 12:10 2019-06-07T12:24:24+03:00

Мужчина пролежал на асфальте около получаса. Стоп-кадр с видео: СОЦСЕТИ.

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Инцидент произошел в четверг вечером, 6 июня в Кировском районе. Упавшего в обморок пассажира вынесли из трамвая, положили его на асфальт, бросили следом его ботинки и оставили так лежать. Трамвай же продолжил свой путь по маршруту. Мужчине помогли прохожие, которые вызвали ему «скорую». Они же предположили, что у мужчины случился инсульт.

Видео с произошедшим попало в соцсети. На нем видно, как двое мужчин грубо стаскивают по ступенькам мужчину без сознания и оставляют его лежать на асфальте. По словам очевидца, мужчина лежал так около 30 минут до прибытия медиков.

В МВД также рассказали о произошедшем.

— Мужчине помогли увидевшие это прохожие, которые и вызвали ему «скорую помощь». Приехавшие на место происшествия медики забрали его в больницу. Сотрудникам полиции по этому делу проводится проверка. Установлен мужчина, которому стало плохо — ему 52 года, житель Ленинского района. В настоящее время выясняются все обстоятельства данного происшествия, — рассказали в полиции, добавив, что новосибирец из больницы, после осмотра медиков, ушел самостоятельно.

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают бессердечный поступок людей из трамвая:

- Деградация общества.

- Вот она настоящая наша духовность.

- Как так можно поступать?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="356" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/713458" frameborder="0"></iframe> Пассажира с инсультом вынесли из трамвая и кинули на асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU