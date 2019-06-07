Пьяный и после драки: в мэрии рассказали предысторию оставленного у трамвая новосибирца

СЕГОДНЯ 16:45 2019-06-07T16:45:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В мэрии города прокомментировала ситуацию, случившуюся в Кировском районе, где возле трамвайных путей кондуктор и водитель трамвая оставили человека в бессознательном состоянии. По данным департамент транспорта, в четверг, 6 июня, двое пассажиров подрались в трамвае №15. На остановке «Бугринская роща» одного мужчину вынесли из салона:

— По внешним признакам находящегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину оставили на платформе, — поясняют в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Водителя и кондуктора трамвая, которые никак не отреагировали на дебоширов, а также оставили без внимания человека в беспомощном состоянии, ждет служебная проверка. На сообщения в СМИ отреагировало следственное управление Новосибирской области:

— В случае передачи материалов из органов полиции будут проверены все факты, изложенные в СМИ, дана принципиальная оценка всех обстоятельств случившегося.

Ранее очевидцы предполагали, что у мужчины случился инсульт.

ИСТОЧНИК KP.RU