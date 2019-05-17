«Любовь, смерть, алкоголизм... А вот политику не очень люблю»: Вася Ложкин привез в Новосибирск сотню котиков

В Новосибирске гостит тот, чьи творения уже лет пять изучают местные судьи — Вася Ложкин. Напомним, создатель желтых котов и злобных бабок как-то нарисовал картину «Великая и прекрасная Россия», ее запостил у себя в соцсетях новосибирский националист Роман Быков. На рисунке — карта страны, а вокруг нее — подписи, «хохлы» — самая безобидная из них. В 2016 году Октябрьский районный суд Новосибирска признал ее экстремистской, областной засомневался, сделали кучу экспертиз и только в этом году поставили точку: полотно в законе. Но Вася решил не играть с судьбой в кошки-мышки и переписал скандальный шедевр. Сделал, так сказать, переиздание, в котором «хохлы» превратились в «наших украинских братьев» и другие нации стали звучать намного ласковее. Эту картину Вася привез в Новосибирск, а также еще более 130 своих рисунков. Они до июня будут выставляться в Городском центре искусств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/709506" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске открылась выставка известного в интернете художника Васи Ложкина.Даба ДАБАЕВ

Опасаясь, что среди фанатов современного искусства все-таки окажутся силовики, Ложкин позаботился и о заначке — запасных картинах, которые лежат в кладовках выставочного центра. Ну правда, а что, если борцы с экстремизмом удумают утащить часть экспонатов на новые экспертизы? Тогда из закромов и достанут резервных котиков.

— Что-то осталось в запаснике еще потому, что если налепить картины друг на дружку, будет не очень красиво, — добавил Вася.

Котиков художник любит с детства.Фото: Даба ДАБАЕВ

На открытии своего вернисажа он был немного смущен. И сначала стеснялся журналистов.

— Каждый раз испытываю волнение, когда встречаюсь с людьми. Мне это не очень свойственно, я себя чувствую не в своей тарелке, обычно корреспонденты спрашивают что-то у каких-то артистов, у Киркорова там, у футболистов, а я — человек такой, — мялся художник, но потом в итоге увлекся за разговором про своих любимых героев — котиков.

Картины Васи Ложкина три недели будут выставлять в Центре современного искусства в Новосибирске.Фото: Даба ДАБАЕВ

— В принципе я делаю одно и то же. У меня есть какой-то набор персонажей, который из картины в картину перемещается, попадает в различные обстоятельства. И их можно объединять как конструктор «Лего». Котов люблю с детства. У нас в семье всегда они жили, помню их с малых лет, когда еще прабабушка была жива и бабушка. Если говорить об изображении, то у меня не совсем коты, это полулюди. И часто спрашивают: «А почему собачек не рисуешь?». Да, они классные, но собачка... Она какая-то радикальная, что ли. Она либо радуется, либо печалится. А коты... У них есть какая-то хитрость, двусмысленность, какая-то мстительность, у них больше гамма чувств, можно выбрать. То есть в нарисованного кота человеческие качества вложить проще, чем в собачку. Мне так кажется. И потом это просто красиво. Лет шесть назад я сделал скульптуру — пластиковую, мне надо было ее раскрасить. Я сидел как-то в два часа ночи и красил оранжевой краской кота. И поймал себя на мысли, что я, взрослый 40-летний мужик, сижу и раскрашиваю кота. И радуюсь. Честно скажу, это очень большой кайф и удовольствие рисовать оранжевой краской кота.

Образ старушки взял из детства: Вася говорит, что была у него очень бойкой прабабушка.Фото: Даба ДАБАЕВ

— А знаменитая бабушка с топором? Она откуда?

— Все картины из подсознания вытаскиваются. Я их сравниваю со сновидениями. Скорее всего, этот образ посвящен моей прабабушке, которая была такой боевой женщиной, прошедшей войну. Бабушки тех времен вынесли на своих плечах много чего, и она до самой старости вот такая бабушка с топором была. Такая суровая тетка, может и матом, может и топором...

Переписанная «Великая Прекрасная Россия» и Вася ЛожкинФото: Даба ДАБАЕВ

— История с новосибирским судом как-то повлияла на ваше творчество?

— Да никак в общем-то. Совершенно. Я к этому косвенное отношение имел. Меня задергали вопросами этими, для кого-то важна эта хайповая тема, но не для меня. У меня большой творческий багаж, и та картина, которая обсуждалась в деле, совсем не ключевая. Я не очень люблю политику, поэтому я не очень люблю комментировать все это. Если бы я был озабоченный борец за что-нибудь, тогда я бы бегал с этим, как с красной тряпкой, и на каждом углу кричал. Но я этим не занимаюсь. Хотя у меня есть гражданская позиция. Но, как художник, я не использую политику в творчестве. Как и любой художник, я занимаюсь чем-то таким... устремленным в вечность. Вечные темы стараюсь рассматривать: любовь, смерть, измена, алкоголизм, в конце концов. А если отображать реальность, картины потеряют актуальность. В наш информационный век любая новость живет в соцсетях часов шесть. Также и такие картины, тогда они будут, наверное, забываться...

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