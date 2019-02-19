2019-02-19T13:53:17+03:00
Общество

«Великая Россия» в законе: экспертиза не нашла экстремизма в картине Васи Ложкина

Художник сделал ироничную карту Евразии, на которой написал, как якобы называют жителей ближнего зарубежья в России. Это вызвало споры в Роскомнадзоре, Минюсте, прокуратуре и суде
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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А так выглядит картина раздора. Скандальные места мы замалевали, а то мало ли…А так выглядит картина раздора. Скандальные места мы замалевали, а то мало ли…
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Современный художник Вася Ложкин подкинул силовикам работы. Написал такое полотно, что озадачились и прокурорские, и судьи. С картиной измаялись и чиновники Минюста, и видавшие виды специалисты Роскомнадзора.

Живопись-то — не хитрая. Карта России, а вокруг нее — подписи. Лабусы, хохлы... Ну и так далее. Объяснять не надо: мы же привыкли, что про каждую нацию — свое обидное слово.

Вася создал свой шедевр и забыл. А новосибирский националист Роман Быков выложил фото полотна во «Вконтакте» и его стали таскать по судам… Еще в 2016 силовики записали эту картинку в «экстремистские материалы».

«Помните, меня за мою страничку привлекли по распространению националистических материалов? Дак вот — одной из «картинок» была «Великая прекрасная Россия» художника Васи Ложкина. На ней в юмористическом варианте показаны взгляды на соседние с Россией республики. У следственного комитета тогда чувство юмора подкачало», — описал эту историю сам же Быков на своей же опальной страничке.

На самом деле, мериться чувством юмора стали и другие структуры: есть тут экстремизм, или нет? В 2016 году Октябрьский суд Новосибирска сказал — да. В 2018 Новосибирский областной засомневался и велел Октябрьскому подумать еще раз. Районные служители Фемиды заказали экспертизу. И вот она готова. Специалисты из местного педагогического университета полотно одобрили. Это «обобщенный и утрированный образ», а никакой не экстремизм — решили они. Картина же не призывает обзывать иностранцев, а скорее обозначает факт: такие прозвища существуют.

Так что Быкова, не ровен час, «простят» за картинку. А вот самого Ложкина суды даже не беспокоили. Он-то свое художество в сеть не выкладывал. Или, во всяком случае, не попадался на этом.

— Меня это тревожит только в том плане, что люди, которые борются с нашей родиной, получают зарплату в американском посольстве, потом ходят на пикеты, потом за ними начинает следить наше зловещие КГБ, они начинают во ВКонтакте постить мою картину, их за жопу берут и сажают в тюрьму. Я не хотел бы быть инструментом какой-то карательной системы. Но косвенно получается, что я к этому имею отношение, — прокомментировал Вася Ложкин Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

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Вокруг картины Васи Ложкина уже два года идет спор. В 2016 году Октябрьский районный суд Новосибирска признал ее экстремистской, теперь – в 2018-м – областной суд это решение отменил.

Речь идет о картине «Великая прекрасная Россия». На ней изображена географическая карта. Причем, народы, населяющие страны вокруг России обозначены оскорбительными словами (читайте также).

ИСТОЧНИК KP.RU

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