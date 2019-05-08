«Мог быть под лавиной рядом с ребятами»: новосибирец избежал смерти, отказавшись от похода на Алтай

В горах Алтая погибли семеро туристов из Новосибирска. Группа была опытной, маршрут — сложный, четвертой категории. Опасен еще и тем, что погода в Сибири последние дни оказалась слишком теплой. А значит, возможны были лавины. Из-за чего и случилась беда с группой Николая Симонова. «КП»-Новосибирск» пообщалась с друзьями туристов, которые оказались под снегом.

С ЛАВИНОЙ УЖЕ ВСТРЕЧАЛСЯ

Андрею Блинову было 47 лет. Остались жена, дети 9 и 15 лет.

— Андрей — человек увлеченный, а в плане альпинизма амбициозный. Через меня стал в более сложные походы отправляться, а потом с еще более серьезными ребятами познакомился, начал осваивать другие маршруты. Хотел результатов достигать и этим постоянно занимался. Это было для него хобби, знаю, что много лет у него было свое дело, последнее время был руководителем предприятия, сфера, связанная с производством проводов, — рассказал «КП»-Новосибирск» Андрей Сергеев, друг погибшего.

Туристы предупреждали спасателей о выходе на маршрут. Комментирует МЧС. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Андрей говорит, что весной многие алтайские маршруты становятся опасными. Вместе с Блиновым они однажды чуть не попали под лавину, но в другом месте. В мае 2012 года были в долине Актру, поднимались на Караташ.

— Дошли до куда смогли и остановились на привал. Утром проснулись и поняли — по нашему маршруту дальше сошла лавина. Тогда пронесло...

Другой друг Блинова вспоминает, что Андрей сам несколько лет назад участвовал в спасательной операции.

- В 2013 году под Куполом Трех Озер (одна из вершин Северо-Чуйского хребта) сорвался альпинист, упал на камни, получил переломы. Андрей находился рядом в альплагере, вместе с товарищами он отправился спасать пострадавшего. Поднимали его с помощью снаряжения.

Андрею Блинову было 47 лет.Фото: СОЦСЕТИ

СЛУЧАЙНО ИЗБЕЖАЛ ГИБЕЛИ

Василий Коваль хороший знакомый двоих других туристов — Николая Симонова и Сергея Науменко рассказал, что сам должен был идти тем же маршрутом.

— Мог быть под лавиной рядом с ребятами. Должен был идти в поход, но не вышло из-за работы… Маршрут был четвертой категории сложности, туда шли только опытные ходоки, — говорит Василий, — Николай Симонов мне рассказывал, что первый раз побывал в этих местах в 1978 году. У него опыт — 40 лет! Он был очень осторожным человеком, тщательно готовился к маршруту, проверял всегда экипировку. В этом походе планировалось посетить несколько вершин, к Металлургу (название вершины - Ред.) они пришли по графику, нигде не задерживались.

Руководитель группы - Николай Симонов.

Василий Коваль также говорит о возможности схода лавин в этом время:

— Об этом осведомлены все туристы. Но предугадать, когда это случится невозможно. Двум туристкам, которые шли впереди и услышали приближение лавины, потом пришлось 36 километров идти, чтобы к людям выйти… — Василий Говорит о выживших Наталье Антоновой и Екатерине Полянской, они сейчас находятся в местном отделе полиции.

СРЕДИ ПОГИБШИХ - МЕДИК

Другие друзья альпинистов уверяют, что самым опытным в группе был Сергей Науменко, сотрудник НИИ экспериментальной и клинической медицины, он был врачом в группе.

— Я с Сергеем в поход ходил. У него за плечами больше 40 лет опыта: он еще в советское время ходил по маршрутам самой высокой — шестой — категории сложности, поднимался в Гималаи. Во многих экспедициях именно он был врачом, — рассказал Анатолий Фатеев. — Он даже книгу написал об Алтае. Сергей является автором учебного пособия «Горная болезнь». Тяжело поверить, что с ним такое случилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я ее осторожно отговаривал, но она гордилась своей выносливостью»: мэр Кольцово рассказал о погибшей на Алтае туристке

В горах Алтая погибли семь туристов из Новосибирска, среди них оказалась Валерия Одаренко — главный редактор сайта «Наукоград-пресс» (подробнее)

Что известно о семи погибших в горах Алтая

Они все были опытными альпинистами и имели за плечами тысячи пройденных километров (подробнее).

Два вертолета и 33 спасателя: в МЧС рассказали о поисках погибших туристов в горах Алтая

В Республике Алтай спасатели МЧС отправляются на поиски новосибирских туристов (подробнее).

Могут ли попавшие под лавину туристы быть живы?

По мнению опытного альпиниста такие шансы есть, но они очень малы (подробнее).