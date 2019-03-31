Постановочная катастрофа и смертельное ДТП с полицией: гибель совладельца S7 Наталии Филевой окружена мистикой

В Германии разбился частный самолет с россиянами. На спаржевое поле упало одномоторное судно, в котором находились три человека. Среди жертв катастрофы – совладелец российской авиакомпании S7 Наталия Филева.

Поразительно, но перед катастрофой спасатели инсценировали крушение самолета. Реальная трагедия произошла во Франкфурте-на-Майне, а незадолго до падения самолета такую ситуацию отрабатывали спасатели в Дюссельдорфе. Реальное и постановочное авиакрушения отделяло 180 километров.

«Над взлетно-посадочной полосой аэропорта Дюссельдорфа поднимается темный дым, спасатели уносят раненых пассажиров», - так описало инсценировку немецкое издание Bild.

Фото с учений, не прошло и суток, как нехороший сценарий повторился в жизни. Фото: dpa

Вскоре после этого произошло реальное ЧП – разбился шестиместный самолет. Погибли пилот, Наталия Филева и ее отец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="220" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/700411" frameborder="0"></iframe> В Германии на частном самолете разбилась совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева.Видео: hs

Следом произошла еще одна трагедия – в аварию попали сотрудники полиции, которые направлялись к месту авиакатастрофы.

«Водитель серебристого легкового автомобиля при обгоне столкнулся со встречным патрульным автомобилем. Оба автомобиля врезались в лоб. Два человека погибли», - сообщает Bild.

По данным издания, полицейские ехали с проблесковым маячком, однако это не предотвратило рокового маневра. В результате ДТП погибли гражданские: молодые мужчина и женщина. А трое полицейских получили тяжелые травмы.

Добавим, что погибшая в авиакатастрофе Наталья Филева была одной из богатейших женщин России. Вместе с супругом она владела авиакомпанией S7.

Еще одна деталь трагедии – ошибка, которая пролетела по российским СМИ в первые часы после авиакатастрофы. Интернет-издания писали, что в Германии погиб Владислав Филев, супруг Наталии. Этот факт успел появиться и в Википедии, однако вскоре строчка о гибели мужчины исчезла со страницы популярного источника.

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Катастрофа над спаржевым полем: в Германии на частном самолете разбилась совладелец авиакомпании S7

Наталия Филева погибла, ее мужа Владислава Филева на борту не было. КП-Новосибирск дозвонилась до Анны Бажиной, пресс-секретаря авиакомпании:

— Владислава Феликсовича не было на борту, — рассказала КП-Новосибирск Анна Бажина. — В авиакатастрофе погибла Наталия Валерьевна Филева, самолет разбился во время захода на посадку. Обстоятельства трагедии пока неизвестны. Расследование происшествия будет проводиться международной комиссией при участии российских авиационных властей (подробности).

Появились кадры с места крушения самолета c совладелицей S7 Наталией Филевой

В сети появились фото с места крушения частного самолета в Германии, в результате которого погибли жена и тесть создателя и основателя авиакомпании S7 Владислава Филева. Наталия Филева занимала должность председателя совета директоров ЗАО «Группа компаний S7». У нее остались четверо детей, один из которых - приемный. (подробности).

«Поднимается темный дым, спасатели уносят раненых» - перед гибелью Наталии Филевой в Германии спасатели инсценировали крушение самолета

31 марта в Германии разбился самолет с людьми. По злой иронии судьбы незадолго до этого немецкие спасатели инсценировало авиакатастрофу. Это было частью учений в Дюссельдорфе (подробности).