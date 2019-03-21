«Что же он наделал»: умерла бабушка пропавшего 9-летнего мальчика, который разыграл взрослых вместе со своим другом

9-летний Федя* поставил на уши весь Новосибирск. Мальчик пропал в среду после уроков. Телефон отключил, до дома не дошел. Школьник жил в однокомнатной квартире вместе с папой и бабушкой (мама от мальчика давно отказалась). Отец и обратился в полицию. Оперативники отрабатывали самую очевидную версию - искали мать ребенка. Что, если мальчик пошел к ней? А волонтеры ночью прочесывали все стройки и подъезды Западного жилмассива, где проживал школьник. С родительницей в итоге связались, та сказала, что сына в глаза не видела. Удалось выяснить: последним рядом с Федей был его друг:

— Поиграли и расстались на улице, — рассказал мальчик.

Волонтеры — а искали Федю более 350 человек — за ночь расклеили более тысячи листовок.

Более 350 волонтеров помогли полицейским в поисках 9-летнего школьника. Фото: Лиза Алерт

— Обзвонили знакомых, родственников, больницы — мальчика нет. Искали ребенка и учителя школы, и родители детей, и жители жилмассива, — описывают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

А под утро, казалось, пришли хорошие новости. Федя жив, здоров и даже выспался! Все это время спокойно похрапывал в кровати в гостях у друга. Того самого, который путал взрослых своим рассказом про «расстались на улице». Оказалось, мальчишки заигрались, Федя остался у него ночевать, спрятавшись в квартире втайне от взрослых. Уже на рассвете мама приятеля увидела, что в сыновьей кроватке пропавший ребенок. Ее чадо спало рядом.

Ребенка нашли на утро. Фото: Лиза Алерт

- Конечно, она сразу же набрала папу мальчика, сказала «забирайте», — рассказал «КП»-Новосибирск» источник, знакомый с поисками школьника.

У многих возникли вопросы: как же так взрослые не заметили в собственном доме чужого ребенка? Оказалось, они всю ночь сами искали Федю!

— Это семья полицейских. Они как раз были на поисках пропавшего Феди. Как и мы все, вернулись утром, — рассказывают волонтеры.

Но под утро пришли и другие новости — трагичные. Бабушка Феди умерла.

«Не смогла пережить», «Что же он наделал!» — пишут в соцсетях знакомые семьи. Впрочем, по информации «КП»-Новосибирск», женщина сильно болела.

— У нее было тяжелое состояние, она была лежачая, здоровье совсем слабое и вот, сердце не выдержало, — рассказал «КП»-Новосибирск» источник в правоохранительных органах.

В социальных сетях сейчас уйма комментариев. Некоторые ругают на чем свет стоит мальчишку.

— Выпороть вместе с другом! Я в третьем часу ночи с работы ехала, волонтеры все стройки обследовали. Много народу было, — пишет одна из девушек.

— Вчера все молились за мальчика, плакали, искали, а сегодня ругают всякими словами. Бабушка не выдержала, но это все стечение обстоятельств. Парень не виноват, что еще ребенок, который просто заигрался, а потом испугался показаться. И я думаю, в девять лет еще не осознаешь, что из-за тебя у близкого человека может остановиться сердце, — защищают другие мальчика.

Сейчас с семьей будут работать органы опеки и ПДН, ведь отец действительно старался растить мальчика, а сейчас ему просто нужна помощь...

*Имя ребенка изменено.