«Машина оказалась ни при чем»: пропавшую летчицу сжег знакомый скотник

46-летняя Татьяна Мамина пропала при загадочных обстоятельствах. Женщина должна была вернуться в Новосибирск от знакомого из села Локти, что в Мошковском районе, но до дома так и не добралась.

Полицейским в поисках помогали волонтеры. Сначала предполагали, что автомобилистку могли убить из-за ее иномарки — Honda Stream. Но эта версия не подтвердилась, машину Татьяны нашли целой и невредимой на автостоянке по улице Сухарной в Новосибирске.

В субботу волонтеры сообщили, что Татьяна погибла, поиски свернули...

Сегодня волонтеры из группы «ДоброСпас» заявили, что сворачивают поиски, так как стало известно, что хозяйка авто погибла.

— Машина оказалось ни при чем. Из-за бытового конфликта ее убил знакомый скотник в селе Локти, — рассказал «КП»-Новосибирск» источник в силовых структурах. — Труп сжег, чтобы замести следы преступления. Долго его кололи, преступник плавал в показаниях, давал кучу вариаций...

Добавим, что многим новосибирцам Мамина была известна, как летчица и один из организаторов ежегодного авиашоу в Мочище, она возглавляла штаб мероприятия.

В августе 2018 года Татьяна Мамина выступала перед журналистами, как начальник штаба авиашоу в Мочище. Фото: ГТРК Новосибирск.

— Татьяна не любила афишировать свои заслуги. Отличалась скромностью, вообще не любила публичность. Соцсети ее не интересовали, — рассказала «КП»-Новосибирск» одна из знакомых женщины. — Много лет она служила пилотом вертолета, имела боевые награды, по званию — майор... Она любила небо, в небе, в полете она была счастлива. И счастлива была опять летать. Для нас это страшное горе. Это такой человек был... Чуткий, отзывчивый, глядя на нее, берешь себя в руки.

Официального сообщения о гибели Татьяны пока не было ни от МВД, ни от СКР. Но ее знакомые уже выражают соболезнования в том числе в соцсетях:

— Танюшка, мы не смогли тебе помочь. Как же мы теперь будем без тебя, — пишут те, кто знал летчицу.